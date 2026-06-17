Petro volvió a encender la polémica con la camiseta de Colombia a horas del debut mundialista

La Selección Colombia está lista para su debut en el Mundial 2026 y, como suele pasar cada vez que juega la ‘Tricolor’, el país empieza a girar alrededor de una camiseta amarilla. En colegios, oficinas, barrios, tiendas y hasta en reuniones familiares, la prenda se convierte en una especie de uniforme nacional que no necesita demasiada explicación.

En medio de ese ambiente mundialista, el presidente Gustavo Petro se refirió al uso de la camiseta de la Selección Colombia durante el Consejo de Ministros emitido en la noche del 16 de junio, horas antes del primer partido del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

No se lo puede perder 🟢 🟢 >>> Néstor Lorenzo reveló el plan que tiene para que la Selección se beneficie con las pausas de hidratación

“Mañana tenemos un partido de futbol, el primero del mundial. Invito a toda la sociedad colombiana a usar la camiseta; que no es de un partido, es de toda Colombia. No estoy diciendo que no se pongan la camiseta, simplemente digo que se la ponga todo el mundo libremente, porque este gobierno ha sido un gobierno de libertad y vida”, expresó el mandatario.

La frase dio de qué hablar porque Petro quiso separar el símbolo deportivo de cualquier lectura partidista. Según sus palabras, la camiseta no pertenece a un sector político, sino que representa al país en un momento en el que millones de personas estarán pendientes del debut mundialista.

Colombia debuta contra Uzbekistán en el Mundial

El llamado del presidente llega justo antes del estreno de Colombia en la Copa del Mundo. La Selección integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo. Su primer partido será este miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán, en el Estadio Azteca, a las 9:00 de la noche, hora de Colombia.

El regreso de Colombia a un Mundial también tiene un peso especial para los hinchas, pues la ‘Tricolor’ vuelve a esta competencia después de ausentarse en la edición anterior. El equipo de Lorenzo llega con referentes como Luis Díaz y James Rodríguez, además de una base que ilusiona a un país que ya empezó a hacer cuentas, planes y promesas futboleras.

Por eso, la camiseta vuelve a ser protagonista. Más allá de la política, el debut de Colombia representa uno de esos momentos en los que la agenda nacional se detiene por 90 minutos. Y ahí, como dijo Petro, la invitación es a que quien quiera se la ponga libremente, porque cuando rueda la pelota en un Mundial, la camiseta amarilla vuelve a sentirse como cosa de todos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> Luis Díaz tuvo amoroso encuentro con su esposa a pocas horas del debut en el Mundial

Los dorsales oficiales de Colombia para el Mundial 2026

1. David Ospina

2. Daniel Muñoz

3. Jhon Lucumí

4. Santiago Arias

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

7. Luis Díaz

8. Jorge Carrascal

9. Jhon Córdoba

10. James Rodríguez

11. Jhon Arias

12. Camilo Vargas

13. Yerry Mina

14. Gustavo Puerta

15. Juan Camilo Portilla

16. Jefferson Lerma

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

19. Juan Camilo “Cucho” Hernández

20. Juan Fernando Quintero

21. Jáminton Campaz

22. Deiver Machado

23. Dávinson Sánchez

24. Álvaro Montero

25. Luis Javier Suárez

26. Carlos Andrés Gómez

Partidos de Colombia en el Mundial 2026

El debut de la Selección Colombia será ante Uzbekistán, selección que disputará su primera Copa del Mundo y que aparece como uno de los rivales novedosos del grupo. Ese partido está programado para el 17 de junio de 2026, en Ciudad de México, con hora de inicio prevista para las 9:00 p.m. en Colombia, según la programación divulgada por El País.

El segundo encuentro de la Tricolor será contra República Democrática del Congo, el 23 de junio, en Guadalajara, también con inicio previsto para las 9:00 p.m. en Colombia. Este compromiso puede ser clave para las aspiraciones de clasificación, teniendo en cuenta que en el nuevo formato del Mundial no solo avanzan los dos primeros de cada grupo, sino también los mejores terceros.

Finalmente, Colombia cerrará la fase de grupos el 27 de junio contra Portugal, en Miami, a las 6:30 p.m. hora colombiana. Ese duelo desde ya se perfila como el más llamativo para los hinchas por el peso del rival y por la cantidad de colombianos que podrían acompañar a la Selección en territorio estadounidense.