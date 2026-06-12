“Golpe político”: el futbolista Miguel Ángel Borja ya destapó por quién va a votar en segunda vuelta

La campaña hacia la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 sumó un nuevo capítulo con la aparición del futbolista Miguel Ángel Borja respaldando públicamente al candidato Abelardo de la Espriella, en un pronunciamiento que rápidamente generó reacciones en redes sociales y en el escenario político nacional.

>>>Para leer<<<: La nueva estrategia de Abelardo De La Espriella para llevarse los votos del centro

El delantero colombiano, que actualmente milita en el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, apareció en un video difundido por medios nacionales en el que expresó su apoyo al candidato del movimiento Defensores de la Patria y envió un mensaje que algunos interpretaron como una advertencia política.

Miguel Ángel Borja entra al debate político y revela por quién votará en las elecciones presidenciales de Colombia

“Presidente, lo que se viene es grande. Estamos con un militar al lado. 100 por ciento, aquí estamos. El futuro está en manos de Dios y en sus manos… ¿Oyó?”, manifestó Borja durante el encuentro con De la Espriella.

La declaración se produjo en una jornada marcada por el inicio del Mundial de Fútbol 2026, torneo del que el atacante quedó al margen luego de no ser incluido por el seleccionador Néstor Lorenzo en la lista definitiva de convocados de la Selección Colombia.

Borja tampoco hizo parte del grupo de 50 futbolistas preseleccionados para la Copa del Mundo, una situación que puso fin a sus aspiraciones de disputar el certamen más importante del fútbol internacional. Su última participación con la camiseta tricolor se remonta a la final de la Copa América 2024, en la que disputó algunos minutos bajo la dirección técnica de Lorenzo.

Le puede interesar:Video compromete a coordinador de campaña de Iván Cepeda: menciona entrega de dinero, transporte y alimentación para actividades electorales

Pese a la ausencia mundialista, el atacante aseguró que acepta con tranquilidad la decisión del cuerpo técnico. En declaraciones entregadas a ESPN Colombia afirmó: “Creo que todo eso lo canalizo y sé que es un propósito de Dios, que Dios todo lo hace perfecto y obra para bien”. Asimismo, agregó que continuará respaldando al combinado nacional porque sigue siendo un hincha de la selección y mantiene intacto su cariño por el equipo.

El respaldo de Borja a De la Espriella se conoce en medio de una campaña presidencial marcada por fuertes confrontaciones entre los candidatos que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio.

Precisamente, el mismo día del pronunciamiento del futbolista, Iván Cepeda anunció la presentación de acciones penales contra Abelardo de la Espriella por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

El senador aseguró haber entregado documentación ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional, argumentando que existirían supuestos vínculos entre De la Espriella y antiguos jefes de estructuras paramilitares. Entre los nombres mencionados por Cepeda figuran Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, y Ernesto Báez.

Sin embargo, De la Espriella ha rechazado en diferentes oportunidades cualquier relación con actividades ilegales. Además, en procesos judiciales conocidos públicamente, Ernesto Báez afirmó que el hoy candidato presidencial “jamás participó en actividades delictivas de las AUC”. Asimismo, años atrás la Fiscalía precluyó investigaciones en su contra por concierto para delinquir y lavado de activos.

>>>Le puede interesar<<<: Iván Cepeda sorprende al centro político con nueva propuesta previa a segunda vuelta

Mientras la contienda presidencial entra en su fase definitiva, el apoyo de figuras reconocidas del deporte como Miguel Ángel Borja sigue sumando protagonismo a una campaña que cada día adquiere mayor intensidad política y mediática.