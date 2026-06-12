Campaña de Iván Cepeda en el parque de los Hippies en Bogotá terminó en disturbios: vecinos denuncian vandalismo en la zona

Una actividad de campaña del candidato presidencial Iván Cepeda en el tradicional parque de los Hippies, en Bogotá, terminó en medio de denuncias por vandalismo, afectaciones al espacio público y alteraciones del orden público, según reportaron residentes y comerciantes del sector.

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De acuerdo con los vecinos de la zona, durante el evento político se registraron situaciones que generaron molestias entre la comunidad, entre ellas el presunto consumo de sustancias psicoactivas, la instalación de una tarima sin autorización y la realización de grafitis en diferentes puntos del parque y sus alrededores.

Disturbios en acto de campaña de Iván Cepeda en el parque de los Hippies generan polémica en plena recta final electoral

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La situación obligó a la intervención de los gestores de convivencia del Distrito, quienes acudieron al lugar para controlar los incidentes y evitar que la situación escalara. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre capturas o sanciones relacionadas con los hechos denunciados.

Los reportes se conocieron en una jornada marcada por la intensa actividad política de la campaña presidencial. Mientras se desarrollaba el evento en el parque de los Hippies, Iván Cepeda también convocó una rueda de prensa para anunciar la presentación de acciones penales contra su contendor en la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella.

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Durante su intervención, el senador aseguró haber entregado documentación ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional, con el propósito de sustentar denuncias por presuntos delitos de concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Según Cepeda, existen elementos que vincularían al candidato del movimiento Defensores de la Patria con varios exjefes de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entre los nombres mencionados por el congresista figuran Salvatore Mancuso, Juan Carlos Sierra, alias el Tuso Sierra, y Ernesto Báez.

El candidato del Pacto Histórico sostuvo que De la Espriella habría tenido participación en procesos relacionados con la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), organización que operó durante los diálogos entre el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez y las estructuras paramilitares en Santa Fe de Ralito.

Entre las acusaciones, Cepeda afirmó que De la Espriella fue “financiado” y “financiador” del paramilitarismo. También aseguró que habría participado en un supuesto soborno destinado a que el exjefe paramilitar conocido como Juancho Dique guardara silencio ante la justicia.

Sin embargo, varios de los episodios mencionados por Cepeda ya han sido objeto de pronunciamientos públicos y actuaciones judiciales en el pasado. De la Espriella ha reconocido que participó en foros académicos desarrollados durante el proceso de desmovilización de las AUC y sostuvo que dichas actividades contaban con autorización gubernamental para divulgar los alcances de las negociaciones.

Asimismo, en declaraciones conocidas dentro de procesos judiciales, el exjefe paramilitar Ernesto Báez afirmó que De la Espriella “jamás participó en actividades delictivas de las AUC”. Igualmente, la Fiscalía había precluido años atrás una investigación en su contra por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos.

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Mientras la controversia política continúa escalando a pocos días de la segunda vuelta presidencial, los hechos ocurridos en el parque de los Hippies volvieron a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad, el uso del espacio público y el comportamiento de los simpatizantes durante los eventos de campaña en Bogotá.