Abelardo De La Espriella destapa presunto plan para atentar contra su vida y lista de políticos que estarían comprando votos a Iván Cepeda

Foto Abelardo De La Espriella denuncia plan contra su vida y señala red de compra de votos en campaña de Iván Cepeda.

El candidato presidencial Abelardo De La Espriella encendió una nueva polémica en la recta final de la campaña electoral tras afirmar, en una transmisión en vivo, que existiría un presunto plan para atentar contra su vida y una supuesta estructura de compra de votos en la región Caribe que favorecería a su contendor Iván Cepeda.

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Durante su intervención en redes sociales, el aspirante aseguró que cuenta con información de inteligencia sobre una amenaza en su contra. En su relato, recordó el atentado contra el fallecido dirigente político Miguel Uribe como antecedente de la violencia política en el país.

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“Tengo informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas. Se mantiene el plan para atentar contra mi vida”, afirmó.

Asimismo, el candidato sostuvo que habría recibido información sobre un supuesto “autoatentado” dentro de la campaña de Cepeda, versión que, según dijo, decidió no utilizar en el debate político.

Denuncias de compra de votos en el Caribe

Uno de los ejes centrales de la transmisión fue la reiteración de una supuesta estrategia de compra de votos, que según De La Espriella estaría operando en varios departamentos del Caribe colombiano.

“Mientras en el suroccidente colombiano amenazan, en el Caribe corrompen”, afirmó el candidato, quien insistió en que existiría una red política y económica destinada a influir en los resultados electorales.

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El aspirante aseguró además que esta operación contaría con el respaldo de sectores políticos tradicionales y estructuras regionales.

Lista de nombres mencionados por el candidato

En un momento de la transmisión, Abelardo De La Espriella entregó una extensa lista de personas que, según sus afirmaciones, deberían ser objeto de revisión por parte de autoridades nacionales e internacionales por su presunta participación en estos hechos.

Los nombres mencionados fueron:

Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas, Andrea Vargas, Eduardo Pulgar, Euclides Torres, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz, Pedro Flórez, el clan de los hermanos Calle, Mario Fernández Alcocer, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Martha Peralta, Johan Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo.

Según el candidato, esta información sería puesta en conocimiento de autoridades internacionales, incluyendo al gobierno de los Estados Unidos, al que pidió seguimiento sobre el proceso electoral colombiano.

“Les recuerdo que el gobierno de Estados Unidos está vigilando y tiene los ojos puestos sobre los corruptos”, señaló.

Llamado a control sobre recursos en campaña

De La Espriella también advirtió sobre presuntos movimientos de dinero en época electoral, asegurando que podrían estar relacionados con la compra de votos.

En ese sentido, hizo un llamado a las entidades financieras para controlar retiros de grandes sumas de efectivo en el Caribe colombiano durante la contienda.

“Los bancos no se pueden prestar para sacar grandes sumas de dinero en época electoral”, afirmó.

Contexto electoral en tensión

Las declaraciones se producen en medio de una campaña altamente polarizada entre Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, marcada por denuncias cruzadas, señalamientos políticos y debates sobre transparencia electoral.

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Hasta el momento, la campaña de Iván Cepeda no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las afirmaciones realizadas por el candidato.