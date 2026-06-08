“Se te nota el desespero”: Abelardo de la Espriella lanza acusación contra Iván Cepeda y habla de un presunto autoatentado

Foto Iván Cepeda reta a Abelardo de la Espriella a un debate y da giro a su campaña para la segunda vuelta.

Tomada de la campaña de Defensores de ls Patria y el Pacto Histórico

La campaña hacia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 continúa elevando el tono. Esta vez, el candidato de Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, lanzó una dura ofensiva verbal contra su contendor del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien acusó de actuar con desesperación tras los resultados de la primera vuelta y de intentar desviar la atención de los temas de fondo de la contienda electoral.

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Las declaraciones fueron publicadas por De La Espriella en medio del creciente enfrentamiento político que mantienen ambas campañas y luego de que Cepeda reconociera oficialmente los resultados de la primera vuelta presidencial, en la que obtuvo el segundo lugar.

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“Se te nota el desespero, Iván. ¿Dónde quedó ese tono de monje tibetano, frío e inalterable? Sabes que vas a perder, y eso te tiene angustiado y fuera de control”, manifestó el candidato de derecha en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

El aspirante aseguró que su objetivo es derrotar en las urnas al proyecto político representado por el senador y candidato presidencial.

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“He venido a enfrentarlos, a derrotarlos en las urnas y a demostrar que Colombia no se rendirá ante quienes pretenden imponer el miedo, la división y el fracaso como proyecto político”, afirmó.

Sin embargo, la declaración que más controversia generó fue una referencia a información que, según De La Espriella, habría llegado a su campaña relacionada con un supuesto plan para realizar un autoatentado.

“A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”, expresó.

El candidato también hizo referencia al reciente homenaje realizado a la memoria de Miguel Uribe Turbay, señalando que los hechos de violencia política deben ser tratados con absoluta responsabilidad.

“Su recuerdo debe servirnos para entender que estos temas exigen la máxima seriedad y responsabilidad. La violencia política ha causado demasiado dolor como para utilizarla como herramienta de confrontación o propaganda”, sostuvo.

Posteriormente, De La Espriella volvió a dirigir sus críticas contra Cepeda al plantear una pregunta que rápidamente generó reacciones en el escenario político.

“¿Decidiste a última hora cambiar la estrategia y, en vez de hacerte un autoatentado, salir a culparme a mí de tus ideas?”, cuestionó.

Las declaraciones se producen en medio de la discusión sobre la realización de un eventual debate presidencial entre ambos candidatos. Mientras Iván Cepeda ha insistido en organizar encuentros televisados en medios nacionales como RCN, Caracol Televisión y RTVC, De La Espriella ha manifestado su disposición para debatir, aunque previamente había exigido que su rival reconociera plenamente la voluntad popular expresada en las urnas.

En paralelo, el sistema público de medios Inravisión se ofreció como garante de un eventual encuentro entre los dos aspirantes, asegurando que cuenta con la infraestructura técnica y logística necesaria para garantizar un debate bajo criterios de imparcialidad y transparencia.

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Con los intercambios de acusaciones aumentando día tras día y una campaña cada vez más polarizada, la expectativa ahora se concentra en si ambos candidatos aceptarán encontrarse frente a frente en un debate que podría convertirse en uno de los momentos decisivos de la carrera por la Presidencia de Colombia.