Denuncian que atacaron el “Ivancho Móvil” en Bogotá, el carro de la campaña de Iván Cepeda: señalaron al culpable

Foto denuncian ataque al “Ivancho Móvil” en Bogotá: campaña de Iván Cepeda habla de escalada de violencia política.

La senadora y jefa de debate del candidato presidencial Iván Cepeda, María José Pizarro, denunció un presunto ataque contra el vehículo de campaña conocido como el “Ivancho Móvil”, en un hecho ocurrido en Bogotá que ha generado preocupación en el entorno político.

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Según la denuncia publicada por la congresista en sus redes sociales, el vehículo se dirigía a un evento en la cancha de la Sexta, donde estaba programado un encuentro con colectividades sociales, familias y niños, cuando se produjo la agresión.

Bogotá: reportan presunto ataque al vehículo de campaña de Iván Cepeda durante recorrido hacia evento social

A través de un video difundido por la propia campaña, integrantes del equipo señalaron que el vehículo fue impactado con un objeto contundente.

En la grabación, una de las personas presentes explicó:

“Nos acaban de arrojar una piedra”, dijo una integrante de la campaña mientras mostraba el daño en el parabrisas frontal del vehículo.

En el mismo registro audiovisual se observa el golpe sobre el vidrio delantero del automotor, lo que generó alarma entre los miembros del equipo de campaña.

Otra de las voces presentes añadió en el video:

“Lo lamentable no es lo material sino estas señales de odio”, expresó la fuente, al referirse al hecho denunciado.

De acuerdo con lo reportado, el incidente no dejó personas heridas, pero sí provocó preocupación entre los integrantes del equipo político.

La denuncia de María José Pizarro

Tras conocerse el hecho, la senadora María José Pizarro reaccionó públicamente a través de sus redes sociales, donde calificó lo ocurrido como un ataque directo contra la campaña.

En su mensaje, la congresista escribió:

“¡Atacaron el Ivancho Móvil en Bogotá! A esto nos están llevando los discursos de odio y estigmatización promovidos por Abelardo de la Espriella y su campaña”.

Pizarro también rechazó lo sucedido y pidió garantías para el desarrollo de la actividad política en el país.

En su pronunciamiento agregó:

“Rechazamos de manera categórica esta escalada de violencia, ataques e intimidaciones contra nuestra fuerza política. Exigimos a la campaña opositora detener la incitación al odio y rechazar de manera clara y contundente estos hechos”.

Contexto del desplazamiento del vehículo

Según información de la campaña, el “Ivancho Móvil” se desplazaba hacia un evento político y social que hacía parte de la agenda del equipo de Iván Cepeda en la capital del país.

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El encuentro estaba programado con organizaciones sociales, familias y niños, en el marco de actividades de acercamiento con la ciudadanía.

El incidente ocurrió antes de que el vehículo llegara al punto de encuentro, lo que obligó a la campaña a revisar las condiciones de seguridad del recorrido.

Reacciones y llamado al respeto

Tras la denuncia, el equipo de campaña reiteró su llamado a que el debate político en Colombia se desarrolle en un ambiente de respeto y sin violencia.

En los mensajes difundidos, se insistió en que hechos como este afectan el clima electoral y pueden poner en riesgo la integridad de los participantes en actividades proselitistas.

Por ahora, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades sobre lo ocurrido ni sobre posibles responsables del ataque denunciado.

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El caso se suma a una serie de tensiones en el contexto político actual, donde distintas campañas han manifestado preocupación por la seguridad en medio del proceso electoral en curso.