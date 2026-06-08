En videos: así quedó el descarrilamiento del Tren de la Sabana con 600 pasajeros en Bogotá

Foto videos del descarrilamiento del Tren de la Sabana en Bogotá: viajaban cerca de 600 pasajeros.

Momentos de tensión y preocupación se vivieron en Bogotá durante la tarde de este sábado 7 de junio de 2026, luego de que el Tren de la Sabana sufriera un descarrilamiento cuando transportaba cerca de 600 pasajeros por uno de los corredores más transitados de la capital.

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La emergencia quedó registrada en varios videos difundidos en redes sociales, donde se observa la presencia de organismos de socorro y personal técnico alrededor de la locomotora mientras se desarrollaban las labores de atención. Las imágenes generaron preocupación entre ciudadanos y usuarios del sistema ferroviario debido a la magnitud del incidente y al elevado número de personas que viajaban en el tren.

Impactante emergencia en Bogotá: descarrilamiento del Tren de la Sabana quedó grabado en video

El hecho ocurrió en inmediaciones de la avenida NQS con calle 63, una zona estratégica para la movilidad de Bogotá. Según los reportes preliminares entregados por las autoridades, el incidente no dejó personas heridas, pese a la alarma que provocó entre los pasajeros y conductores que transitaban por el sector.

Tras conocerse la emergencia, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá se desplazaron rápidamente al lugar para verificar las condiciones de seguridad y controlar cualquier riesgo derivado del descarrilamiento.

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A través de un comunicado oficial, la entidad confirmó que la situación fue atendida de manera oportuna.

“Controlamos riesgos asociados por descarrilamiento de una locomotora en la avenida Carrera 30 con calle 63. No se reportan personas lesionadas”, informaron los bomberos.

La emergencia también contó con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional, especialmente de la especialidad de Tránsito, que apoyaron las labores de seguridad y control vehicular mientras se adelantaban las maniobras técnicas en la zona.

Movilidad afectada en uno de los principales corredores de Bogotá

El incidente obligó a implementar restricciones temporales en la movilidad sobre la NQS, una de las arterias viales más importantes de la ciudad.

Debido a la presencia de vehículos de emergencia, equipos técnicos y personal especializado, las autoridades debieron intervenir el flujo vehicular para facilitar las labores de atención.

Los reportes de movilidad indicaron que la principal afectación se registró en el carril central de la vía en sentido norte-sur, situación que generó congestión y obligó a los agentes de tránsito a realizar desvíos y controles para evitar mayores traumatismos.

Mientras tanto, cientos de ciudadanos siguieron con atención las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, donde se apreciaba la magnitud de la operación desplegada para atender la emergencia.

Investigan qué provocó el descarrilamiento

Aunque el balance preliminar fue positivo debido a que no hubo lesionados, las autoridades iniciaron las verificaciones correspondientes para establecer las causas que originaron el descarrilamiento de la locomotora.

Por ahora, no se ha informado si la emergencia estuvo relacionada con una falla mecánica, una situación operacional o algún problema en la infraestructura ferroviaria.

Expertos y personal técnico continúan realizando inspecciones en el lugar para determinar qué ocurrió exactamente y adoptar las medidas necesarias para evitar incidentes similares en el futuro.

El caso ha llamado especialmente la atención por la cantidad de pasajeros que se encontraban a bordo al momento de la emergencia. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, cerca de 600 personas viajaban en el Tren de la Sabana cuando se produjo el incidente.

A pesar del susto y de las impactantes imágenes difundidas posteriormente, las autoridades destacaron que la rápida respuesta de los organismos de emergencia permitió controlar la situación sin que se registraran víctimas ni afectaciones mayores.

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Las labores para restablecer completamente las condiciones de seguridad y normalizar la operación en el sector continuaron durante varias horas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del descarrilamiento.