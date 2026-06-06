Abelardo De La Espriella de nuevo puso condición a Iván Cepeda para aceptar debate en televisión

Foto Iván Cepeda reta a Abelardo de la Espriella a un debate y da giro a su campaña para la segunda vuelta.

Tomada de la campaña de Defensores de ls Patria y el Pacto Histórico

El ambiente político de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia 2026 continúa marcando un fuerte intercambio de declaraciones entre los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda, en medio de la expectativa por la realización de un debate presidencial en televisión nacional.

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En esta ocasión, el aspirante del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo De La Espriella, respondió a la propuesta de Cepeda de realizar un encuentro en canales como RCN Televisión, Caracol Televisión o RTVC, reiterando su disposición a participar, pero imponiendo una condición política previa.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el candidato fue enfático al señalar: “Cepeda, no vengas a imponer condiciones. Reconoce primero los resultados de la voluntad del pueblo en las urnas y estaremos listos para el debate”.

Con esta declaración, De La Espriella puso sobre la mesa el reconocimiento de los resultados de la primera vuelta como requisito previo para concretar cualquier encuentro televisado entre ambos aspirantes a la Presidencia de la República.

Críticas al debate propuesto por Revista Semana

En su pronunciamiento, el candidato también cuestionó la ausencia de Iván Cepeda en otros escenarios de discusión ya programados, haciendo referencia al debate organizado por la Revista Semana, previsto para el martes a las 7:00 p.m.

“¿Te acojonaste con el debate que ya programó Revista Semana para el martes a las 7:00 p.m.? Cuéntale al país. Cuando sea y como sea, José Restrepo y yo los estaremos esperando a Aída y a ti. Será un gustazo que el país conozca quién es quién”, afirmó el candidato en su publicación.

Estas declaraciones aumentaron la tensión entre las campañas en un momento clave del calendario electoral, cuando ambos aspirantes buscan consolidar apoyos de cara a la definición presidencial.

La propuesta de Iván Cepeda y el rol de los medios

La respuesta de De La Espriella se produce luego de que Iván Cepeda insistiera en la necesidad de realizar varios debates públicos antes de la jornada electoral, proponiendo que los encuentros sean organizados por medios de alta audiencia como Caracol Televisión, RCN Televisión y RTVC.

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Según Cepeda, estos canales permitirían garantizar una mayor cobertura nacional del debate político y facilitar el acceso de la ciudadanía a las propuestas de los candidatos.

En ese contexto, el aspirante de izquierda también ha solicitado que la campaña de su contrincante designe representantes o “compromisarios” para acordar las reglas del debate, con el fin de garantizar condiciones equitativas.

Inravisión se ofrece como garante del debate

En medio de este intercambio, el sistema de medios públicos Inravisión anunció oficialmente su disposición para organizar y transmitir un debate presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

A través de una comunicación formal, la entidad señaló que acoge el llamado de los candidatos y reafirma su compromiso con la promoción de espacios democráticos para la deliberación de ideas en el marco de las elecciones.

El documento indica que Inravisión garantizará que el debate se realice bajo principios de imparcialidad, pluralismo, transparencia y respeto, asegurando igualdad de condiciones para ambos aspirantes.

Asimismo, la entidad destacó su capacidad operativa y logística, respaldada por su red de medios integrada por Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia, Canal Institucional, 74 frecuencias radiales, 20 emisoras de paz y plataformas digitales.

En su comunicación, Inravisión afirmó que dispondrá de “los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para asegurar el desarrollo del debate presidencial que las campañas acuerden realizar”.

Además, extendió una invitación oficial a los dos candidatos para participar en el encuentro y anunció su disposición a reunirse con delegados de ambas campañas para definir las condiciones del debate.

Debate político y denuncias en campaña

El clima electoral también se ha visto marcado por nuevas tensiones. Durante recientes declaraciones, Iván Cepeda ha insistido en cuestionar la estrategia de su oponente, señalando que existirían dificultades para concretar los debates.

En ese contexto, afirmó que “al señor de la Espriella se le agotaron las artimañas y los artilugios”, en referencia a la postura del candidato de derecha frente a los encuentros públicos.

Cepeda también ha denunciado presuntas irregularidades en la financiación de la campaña de su rival, señalando que su equipo ha recibido información sobre posibles casos de compra de votos y movimientos financieros irregulares, los cuales serán objeto de verificación.

Para ello, designó al abogado Miguel Ángel del Río como responsable de recopilar y analizar la información relacionada con estas denuncias.

Un debate decisivo en la recta final electoral

Mientras continúan los cruces de declaraciones entre ambos aspirantes, la posibilidad de un debate presidencial televisado se perfila como uno de los momentos más importantes de la recta final de las elecciones.

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La eventual realización de este encuentro permitiría a millones de ciudadanos contrastar directamente las propuestas de Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, en un escenario clave para la decisión electoral del país.