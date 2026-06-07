Capturan a padre en Bogotá que dormía a sus hijas de 5 y 10 años con somníferos para abusar sexualmente de ellas

En un operativo conjunto entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación, fue capturado en Bogotá un hombre de 33 años presuntamente responsable de haber abusado sexualmente de sus dos hijas durante aproximadamente seis años. La detención se realizó tras una minuciosa investigación de tres meses liderada por la SIJIN de Infancia y Adolescencia y la Unidad Especial de Investigación de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes.

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El teniente coronel Norberto Caro, jefe de la Seccional de Protección y Servicios Especiales de Bogotá, explicó que: “Gracias a las labores investigativas adelantadas por la Unidad Básica de Investigación Criminal, se pudo establecer que el padre de las menores, de 5 y 10 años, venía cometiendo estos vejámenes durante aproximadamente cinco años”. La investigación indica que el sospechoso aprovechaba momentos en los que la madre de las niñas no estaba en casa para drogarlas con somníferos y así abusar de ellas de manera sistemática.

Caso de abuso infantil en Bogotá moviliza a la comunidad: la denuncia que desató la investigación y la captura

Las autoridades confirmaron que el agresor amenazaba de muerte a las menores, además de ejercer presiones y maltratos físicos para que no revelaran lo ocurrido. La gravedad del caso salió a la luz cuando una de las niñas intentó quitarse la vida, un acto que llevó a su tía a descubrir la situación y denunciarla ante las autoridades. Este hecho motivó la activación del “Código Blanco”, mecanismo que garantiza la atención médica, psicológica y acompañamiento institucional a las víctimas de violencia sexual infantil.

Las niñas ya mostraban conductas de riesgo y cambios en su comportamiento, lo que alertó a los profesionales de la salud y a los investigadores. La investigación revela que, en varias ocasiones, el padre las amenazaba para que no contaran lo que ocurría, ejerciendo un control psicológico y físico que agravaba la situación.

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El hombre capturado ya tiene antecedentes por violencia intrafamiliar y ahora deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con persona incapaz de resistir agravado. Un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, a la espera de que avance el proceso judicial.

Este caso ha generado conmoción en la comunidad y ha puesto en evidencia la importancia de denunciar cualquier comportamiento que ponga en riesgo la integridad de los menores. La Fiscalía y la Policía continúan trabajando para garantizar justicia y protección a las víctimas, reiterando su compromiso de actuar con firmeza contra la delincuencia sexual infantil.

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El testimonio de la tía, quien prefirió mantener el anonimato, fue clave para activar la investigación. Ella afirmó que: “Cuando la niña intentó quitarse la vida, fue el momento en que nos dimos cuenta de que algo grave estaba sucediendo y decidimos denunciar”. La comunidad y las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a estar alerta y denunciar cualquier situación similar para proteger a los menores y garantizar que estos casos no queden en la impunidad.

Síntomas de depresión a los que debe prestarle atención

Según el protocolo del Ministerio de Salud, estos son los casos de alerta para que usted sepa a qué le debe poner atención.

En algunas ocasiones los problemas pueden hacer creer que la vida no tiene sentido o no vale la pena vivirla, no olvides que es posible superar este malestar y está bien buscar apoyo en otras personas.

buscar apoyo en otras personas. Los conflictos de pareja o las rupturas amorosas pueden ocasionar dolor intenso, desesperanza, enojo y muchas emociones negativas y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar.

y hacer creer que no se puede volver a ser feliz. Busca ayuda para afrontar esta situación transitoria y se puede superar. Hablar lo que se siente es el primer paso para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor.

para encontrar la solución a los problemas y nos hace sentir mejor. Existen diferentes fuentes potenciales de ayuda: los familiares cercanos, los amigos, profesores o adultos de confianza, líderes espirituales , las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad.

, las líneas de atención telefónica en salud mental, los consejeros escolares o docentes orientadores de las instituciones educativas, los profesionales de la salud (medicina, enfermería, psicología, trabajo social, terapeuta ocupacional y otras disciplinas), Centros de Escucha y Zonas de Orientación Escolar y Universitaria, entre otras alternativas que existen en la comunidad. Si sientes ganas de llorar frecuentemente, desesperanza, estado de ánimo variable, negativismo, deseo de morir, perdida del interés en las cosas que siempre disfrutaste, alteraciones en el sueño o del apetito, es necesario que consultes en el lugar que habitualmente te prestan servicios de salud.

Signos de alarma de conducta suicida:

Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en el último año

Alteraciones emocionales graves

Desesperanza

Agitación o extrema violencia

Conducta poco comunicativa

Aislamiento social

Busque ayuda, no está solo

A nivel general y en todo el territorio nacional la línea 123 está disponible para la atención antisuicidio. De igual forma están a disposición líneas locales como: