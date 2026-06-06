Revelan las identidades de los tres cuerpos incinerados y con signos de tortura hallados entre Soacha y Bogotá

El hallazgo de tres cuerpos con evidentes signos de violencia extrema en una zona limítrofe entre Soacha y Bogotá continúa generando conmoción entre las autoridades y la comunidad, mientras avanza una compleja investigación para esclarecer lo ocurrido.

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En las últimas horas, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó la identidad de las víctimas encontradas sin vida en una vía terciaria de la vereda Fusungá, jurisdicción del municipio de Soacha. De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos corresponden a Ricardo Elías Pabón Garcés, Eduardo Góngora Morelo y Luis Lima Gutiérrez.

Los tres cadáveres fueron hallados en una zona boscosa ubicada en los límites entre el municipio de Soacha y la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, un sector rural que ha sido escenario de recientes hechos de inseguridad.

El hallazgo del caso

El caso se conoció el pasado 4 de junio, cuando un ciudadano alertó a las autoridades sobre la presencia de los cuerpos en el sector conocido como El Cielo, en la misma vereda Fusungá. Al llegar al lugar, los investigadores encontraron una escena marcada por un alto nivel de violencia.

En su momento, el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, confirmó el hallazgo y entregó detalles preliminares sobre las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

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“El día de hoy en zona rural del municipio de Soacha, vereda Fusungá, se hallaron tres cuerpos sin vida. Estos cuerpos presentaban señales de tortura y estaban parcialmente incinerados. Se realizaron las labores de policía judicial, acta de inspección al lugar de los hechos y, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando los actos urgentes”, señaló el oficial.

Investigación en curso

Tras el descubrimiento, unidades de la Policía Judicial y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación realizaron la inspección técnica del lugar con el fin de recolectar elementos materiales probatorios que permitan establecer qué ocurrió y quiénes estarían detrás del triple homicidio.

Las autoridades han mantenido bajo reserva varios aspectos del caso mientras avanzan las diligencias. Sin embargo, se conoció que el hallazgo se produjo a unos 40 o 50 minutos del casco urbano de Soacha, en una zona cercana a los límites con Ciudad Bolívar.

De acuerdo con información preliminar divulgada por medios locales como Citytv, dentro de las indagaciones se analiza la posible participación de vehículos en los hechos. No obstante, hasta el momento no se han revelado detalles adicionales ni se han confirmado capturas relacionadas con el caso.

Cámaras de seguridad y reconstrucción de hechos

En el marco de la investigación, los organismos judiciales continúan revisando cámaras de seguridad en diferentes puntos de Soacha y Bogotá. El objetivo es reconstruir los movimientos previos al hallazgo e identificar cómo llegaron las víctimas hasta la zona donde fueron encontradas.

La identificación de los tres hombres representa un avance clave dentro del proceso investigativo, ya que permitirá profundizar en la reconstrucción de sus últimas actividades y posibles vínculos antes del crimen.

Hipótesis del triple homicidio

El caso es actualmente materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), que trabajan de manera conjunta para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con fuentes de la SIJIN, una de las principales hipótesis que se analiza apunta a un posible ajuste de cuentas entre estructuras delincuenciales con presencia en sectores de Bogotá y Soacha.

Esta línea investigativa estaría relacionada con disputas por el control territorial en zonas donde operan denominadas fronteras invisibles, un fenómeno asociado a la criminalidad urbana.

Sin embargo, las autoridades han reiterado que aún no existe una conclusión definitiva sobre los móviles del crimen y que todas las hipótesis siguen siendo objeto de verificación.

Un caso que sigue en desarrollo

Mientras avanzan las pesquisas, el triple homicidio continúa generando preocupación en la región, no solo por la brutalidad del hecho, sino por la complejidad del área donde ocurrió.

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Las autoridades han asegurado que seguirán recolectando pruebas y testimonios hasta esclarecer completamente este crimen que mantiene en alerta a la zona limítrofe entre Soacha y Bogotá.