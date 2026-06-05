“Sus visas están en riesgo”: Gobierno de Estados Unidos a compradores de votos en Colombia

A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, programada para el próximo 21 de junio, el Gobierno de Estados Unidos lanzó una contundente advertencia a quienes intenten interferir o manipular el proceso electoral mediante prácticas ilegales como la compra de votos.

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El mensaje fue enviado por el vicesecretario de Estado, Christopher Landau, quien aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantiene una vigilancia especial sobre el desarrollo de la campaña electoral colombiana y las denuncias relacionadas con posibles irregularidades.

EE. UU. pone la mira sobre las elecciones en Colombia y lanza fuerte mensaje a compradores de votos

A través de sus redes sociales, Landau fue enfático al señalar que las personas que participen en acciones destinadas a alterar el resultado de las elecciones podrían enfrentar consecuencias migratorias severas.

Según expresó el funcionario, “aquellos tentados a socavar o manipular el proceso democrático —ya sea comprando votos o de otra manera— están advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas, y las de sus familias”.

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La advertencia se produce en medio de un ambiente político cada vez más tenso, marcado por acusaciones cruzadas entre los sectores que disputarán la Presidencia de la República en la segunda vuelta.

Landau afirmó además que las autoridades estadounidenses están “monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otras partes” del país con el propósito de proteger la transparencia del proceso electoral y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin presiones ni interferencias indebidas.

El funcionario reiteró que Estados Unidos mantiene un compromiso con la defensa de la democracia colombiana y recordó que la obtención de una visa estadounidense no constituye un derecho adquirido.

En su declaración señaló que, tal como ha expresado en varias oportunidades el secretario de Estado, Marco Rubio, una visa es un privilegio que puede ser suspendido o revocado cuando existan razones suficientes para hacerlo.

La postura de Washington adquiere relevancia debido a la cercanía de las elecciones y a las recientes declaraciones realizadas por altos funcionarios estadounidenses sobre el proceso político colombiano.

Días atrás, el presidente Donald Trump expresó públicamente su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien obtuvo el 44 % de los votos en la primera vuelta y disputará la Presidencia frente al senador Iván Cepeda, que alcanzó el 41 % de los sufragios.

Por su parte, Marco Rubio manifestó ante el Congreso estadounidense que su país trabajará para que las elecciones presidenciales de Colombia se desarrollen de manera “libre y justa”.

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Christopher Landau, quien en diferentes escenarios se ha ganado el apodo de “El Quitavisas” por promover la cancelación de visados como mecanismo de presión diplomática, volvió a insistir en que Estados Unidos utilizará todas las herramientas legales a su alcance para proteger la integridad de los procesos democráticos.

Las declaraciones también llegan en medio de las controversias surgidas tras la primera vuelta presidencial. El presidente Gustavo Petro ha denunciado presuntas irregularidades en el preconteo electoral, mientras que Abelardo de la Espriella ha acusado al Gobierno de estar detrás de una supuesta compra masiva de votos mediante la entrega de recursos públicos.

Con la campaña entrando en su recta final, la advertencia de Estados Unidos añade un nuevo elemento al debate político colombiano y eleva la atención internacional sobre unas elecciones que definirán el rumbo del país durante los próximos años.