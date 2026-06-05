Misterio en Soacha: hallan cuerpo en descomposición dentro de un apartamento

Las autoridades adelantan una investigación en el municipio de Soacha, Cundinamarca, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre al interior de un apartamento ubicado en el sector de Ciudad Verde, en un caso que ha generado inquietud entre los residentes de la zona.

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El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición, lo que sugiere que la víctima habría permanecido varios días sin ser localizada dentro de la vivienda antes de su hallazgo.

Impacto en Ciudad Verde: investigan hallazgo de cuerpo en descomposición dentro de un apartamento en Soacha

De acuerdo con información preliminar recopilada por el equipo de Ojo de la Noche de Notiicas Caracol, las autoridades llegaron al lugar luego de recibir múltiples reportes de vecinos que alertaron sobre fuertes olores provenientes del inmueble. Esta situación activó la presencia de unidades de la Policía Nacional y organismos de emergencia.

Una vez en el sitio, los uniformados intentaron establecer contacto con el interior del apartamento, pero ante la ausencia de respuesta y los indicios reportados, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron una apertura forzada para permitir el ingreso de las autoridades.

Al ingresar, los funcionarios encontraron el cuerpo de un hombre sin signos vitales. De inmediato, el lugar fue asegurado para evitar la alteración de posibles elementos de prueba y permitir el trabajo de los equipos forenses.

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Aunque el hallazgo ya fue confirmado, las circunstancias de la muerte aún son materia de investigación. Las autoridades no han determinado si se trató de un fallecimiento por causas naturales o si existen indicios que permitan hablar de una muerte violenta.

Un integrante del equipo investigador señaló de manera preliminar que “las condiciones del hallazgo obligan a mantener todas las hipótesis abiertas mientras avanzan los análisis técnicos y forenses”, según relataron fuentes en el lugar de los hechos.

Investigación en curso en Ciudad Verde

Tras el descubrimiento, la Policía de Soacha procedió a acordonar el área para facilitar la labor de los investigadores judiciales y del personal encargado de la inspección técnica al cadáver, procedimiento clave para determinar las causas del fallecimiento.

Las autoridades también iniciaron la recolección de testimonios de vecinos y residentes del conjunto residencial, con el objetivo de reconstruir los últimos movimientos de la víctima. Según versiones preliminares, el hombre habría sido visto por última vez varios días antes del hallazgo.

“Se está trabajando en establecer la identidad completa de la víctima y su entorno cercano, así como el momento exacto en el que dejó de tener contacto con vecinos o familiares”, indicaron fuentes cercanas al proceso investigativo.

Hipótesis bajo análisis

Por ahora, los investigadores manejan varias hipótesis. Entre ellas, la posibilidad de una muerte natural no reportada o un posible hecho de carácter violento. Sin embargo, ninguna línea ha sido descartada.

Los resultados de los estudios forenses serán determinantes para esclarecer lo ocurrido en este caso que ha causado preocupación en Ciudad Verde, uno de los sectores más poblados de Soacha.

Mientras tanto, el cuerpo permanece bajo custodia de las autoridades competentes, a la espera de los análisis que permitan establecer con claridad la causa del deceso y el tiempo aproximado de la muerte.

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El caso continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos avances por parte de las autoridades judiciales.