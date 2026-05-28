Crudos enfrentamientos entre disidencias al mando de ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ dejan cerca de 50 muertos en el Guaviare

En las veredas Barranco Colorado y Charras, del municipio de San José del Guaviare, un grave enfrentamiento entre las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco y las comandadas por alias Calarcá han tenido a la población en medio de la zozobra y el miedo, y ya dejan un saldo cercano a los 50 muertos.

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Los ataques comenzaron en la noche del pasado lunes 25 de mayo y han llevado a 10 familias a huir desplazadas de su territorio, entre ellas algunas pertenecientes a la comunidad indígena Jiw, desplazados de Mapiripán, Meta.

Podrían haber menores en los enfrentamientos

“Las estructuras criminales de alias ‘Mordisco’ y ‘Calarcá’ se enfrentaron entre sí en el sector de Barranco Colorado, jurisdicción de San José del Guaviare, a más de 100 kilómetros al oriente del casco urbano, por disputas de narcotráfico, extorsión y otras economías ilícitas”, indicó Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

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El jefe de esa cartera también detalló que “el crudo enfrentamiento criminal habría causado múltiples víctimas fatales, correspondientes presuntamente a integrantes de estos grupos armados ilegales, entre los cuales podría haber menores de edad“. En los enfrentamientos estarían participando integrantes del frente Isaías Carvajal, bajo el mando de Alexánder Díaz Mendoza, ‘Calarcá’, y miembros de tres frentes comandados por Néstor Gregorio Vera Fernández, ‘Iván Mordisco’.

No se conoce el número exacto de víctimas

Uno de los factores alarmantes de la violenta contienda ha sido su cercanía a una escuela rural, según información que ha llegado al Ejército y la Defensoría del Pueblo. Hasta ahora no han llegado tropas al sitio para verificar lo ocurrido, por lo que no se conoce el número exacto de muertos ni si hay víctimas civiles. Sin embargo, se sabe que entre los muertos estaría un hombre apodado 'Domingo Biojó’ o ‘Negro Primo’, de quien no se conoce con certeza su identidad.

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Este hombre, señalado como uno de los coordinadores del frente 1° Armando Ríos, estaría encargado de orquestar extorsiones, atentados ocntra la Fuerza Pública y desplazamientos forzados.