Ladrones al estilo “Flash” en Bogotá: en menos de un minuto atracaron en cafetería de La Macarena

Foto ladrones al estilo “Flash” sembraron el miedo en La Macarena: atracaron cafetería en menos de un minuto y escaparon con dinero y equipos.

La inseguridad volvió a golpear uno de los sectores más emblemáticos de la capital colombiana. Un violento atraco en una cafetería de La Macarena, en el centro-oriente de Bogotá, quedó registrado en cámaras de seguridad y ha generado preocupación entre comerciantes y residentes de la zona debido a la rapidez con la que actuaron los delincuentes.

Para leer: “La dejaron tirada tras el choque”: denuncian que amigos abandonaron a una joven herida en grave accidente

El hecho ocurrió hacia las 5:16 de la tarde del pasado 1 de junio, cuando un hombre armado ingresó al establecimiento comercial y, en cuestión de segundos, intimidó a trabajadores y clientes para cometer el robo. De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades, el delincuente logró apoderarse de dinero en efectivo y varios elementos de valor antes de huir del lugar.

Video revela impresionante robo exprés en Bogotá: delincuentes vaciaron una cafetería de La Macarena en segundos

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran la velocidad con la que se desarrolló el asalto. Según la información conocida, los responsables llegaron al sector en una motocicleta y ejecutaron el robo en menos de un minuto. Además del dinero de la caja registradora, también se llevaron equipos electrónicos, entre ellos un computador portátil.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que las víctimas instauraron la respectiva denuncia y que actualmente se adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables. De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, durante el hurto fueron robados 400.000 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y un computador portátil.

El material audiovisual se ha convertido en una de las principales evidencias dentro del proceso investigativo. Los uniformados analizan las grabaciones para establecer la ruta de escape de los delincuentes y determinar si se trata de personas involucradas en otros hechos similares ocurridos recientemente en la ciudad.

Para leer: “Trump traicionó su palabra”: Petro respondió tras respaldo de EE. UU. a Abelardo De La Espriella

La difusión del video en redes sociales no tardó en generar reacciones entre ciudadanos y comerciantes de La Macarena, un sector reconocido por su amplia oferta gastronómica, cultural y turística. La zona recibe diariamente a cientos de visitantes nacionales y extranjeros, razón por la cual los recientes episodios de inseguridad han despertado inquietud entre quienes desarrollan allí su actividad económica.

Tras conocerse el caso, varios comerciantes expresaron su preocupación por la situación de seguridad que enfrenta el sector. Uno de los trabajadores de la zona aseguró que “tenemos una estación de Policía y un CAI cerca, pero esto es una zona que mueve muchos turistas. Debe ser también un foco de seguridad”, reflejando el sentimiento de quienes consideran que se requieren mayores controles para prevenir este tipo de delitos.

Los empresarios y residentes han insistido en la necesidad de fortalecer la vigilancia y aumentar la presencia de las autoridades en puntos estratégicos del barrio. Consideran que garantizar la seguridad es fundamental para proteger tanto a los establecimientos comerciales como a los visitantes que recorren diariamente esta tradicional zona de Bogotá.

Por ahora, las autoridades no han reportado capturas relacionadas con el caso. Sin embargo, la Policía indicó que continúa recopilando información y revisando las grabaciones de seguridad para avanzar en la identificación de los responsables.

Le puede interesar:Medicina Legal confirma muerte de 11 menores en enfrentamientos de disidencias en Guaviare

Mientras las investigaciones avanzan, el caso se suma a otras denuncias recientes sobre hurtos en Bogotá, reabriendo el debate sobre la seguridad en sectores turísticos y comerciales de la capital. Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a los implicados o tener información sobre su paradero, la suministren oportunamente con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos y a la captura de los delincuentes.