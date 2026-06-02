Los mensajes políticos por los cuáles la Procuraduría suspendió al embajador en Brasil, Alfredo Saade de su cargo

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional del embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, tras considerar que existen indicios de una posible participación en política en medio de la campaña para la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio.

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La decisión, revelada inicialmente por el director de 6AM de Caracol Radio, Julio Sánchez Cristo, se produjo luego de que el organismo de control analizara varias publicaciones realizadas por el diplomático en su cuenta oficial de X, en las que expresó posiciones relacionadas con el actual escenario electoral y realizó llamados públicos a integrantes del Gobierno nacional.

Investigan a Alfredo Saade: Procuraduría toma drástica medida por publicaciones en favor de una campaña

Según la Procuraduría, algunos de los mensajes difundidos por Saade podrían constituir una intervención indebida en la contienda política, conducta que está prohibida para los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. El ente de control señaló que en dichas publicaciones “se podría evidenciar una presunta indebida participación en política al generar su apoyo en favor de una campaña política”.

Entre los mensajes examinados aparecen pronunciamientos en los que el embajador invitó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a renunciar a su cargo. De acuerdo con la interpretación de la autoridad disciplinaria, esa invitación estaría relacionada con la posibilidad de que el funcionario participara activamente en respaldo de la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Posteriormente, Saade también hizo un llamado al presidente Gustavo Petro, manifestando que debía apartarse de sus funciones porque, según escribió, “el país lo necesita libre y sin ataduras”. Estas publicaciones fueron incluidas dentro del análisis realizado por la Procuraduría para determinar la posible existencia de faltas disciplinarias.

Tras revisar el material, el organismo concluyó que existían elementos suficientes para abrir una investigación disciplinaria y adoptar una medida cautelar mientras avanza el proceso. En la resolución, la entidad sostuvo que “existe mérito” para iniciar la actuación disciplinaria y aplicar la suspensión provisional del funcionario.

La Procuraduría explicó que la decisión busca evitar que continúen produciéndose conductas que puedan interpretarse como participación en política durante el periodo electoral que aún se encuentra en desarrollo. En ese sentido, la entidad señaló que la medida resulta necesaria debido a que faltan pocos días para la realización de la segunda vuelta presidencial.

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Según el documento, la suspensión fue adoptada para “evitar que se siga generando una posible indebida participación en política por parte del mencionado en el marco de las elecciones para Presidencia de la República periodo 2026-2030, las cuales se encuentran en curso”.

El organismo disciplinario advirtió además que, de permanecer en el cargo sin ninguna restricción, Saade podría continuar incurriendo en conductas similares durante los 21 días previos a la jornada electoral definitiva. Por ello, consideró que la medida cumple con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad exigidos por la ley para este tipo de actuaciones preventivas.

La entidad también enfatizó que la suspensión provisional no constituye una sanción definitiva ni una declaración de responsabilidad. Por el contrario, aclaró que se trata de una medida cautelar destinada a evitar que la presunta conducta disciplinaria continúe mientras se adelanta la investigación correspondiente.

Hasta el momento, Alfredo Saade no se ha pronunciado directamente sobre la suspensión ordenada por la Procuraduría. Sin embargo, horas después de la jornada electoral publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió disculpas a quienes pudieran haberse sentido afectados por sus intervenciones durante el debate político.

“Si he ofendido a alguien durante este periodo de elecciones le pido perdón delante de Dios. El país necesita unidad y aceptación unos con otros. Levántate Colombia”, escribió el diplomático.

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La decisión de la Procuraduría General de la Nación se conoce en medio de un ambiente político marcado por la polarización y por el intenso debate sobre el papel que deben desempeñar los funcionarios públicos durante las campañas electorales. Ahora será la investigación disciplinaria la que determine si las actuaciones de Saade constituyeron o no una vulneración de las normas que regulan la participación de los servidores públicos en asuntos políticos.

Estos fueron los polémicos mensajes: