“Estafador de estafadores” y “marioneta”: así arrancó la batalla entre Cepeda y De la Espriella por la Presidencia

La carrera hacia la segunda vuelta presidencial en Colombia comenzó marcada por un fuerte intercambio de acusaciones entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes se enfrentarán en las urnas el próximo 21 de junio tras obtener los dos primeros lugares en la jornada electoral del 31 de mayo.

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Mientras Cepeda se dirigió a sus seguidores desde su sede de campaña en Bogotá, De la Espriella celebró su paso a la segunda vuelta con una multitudinaria llegada en embarcación al Malecón de Barranquilla. Desde ambos escenarios, los aspirantes dejaron claro que la nueva etapa de la contienda estará marcada por una profunda confrontación política e ideológica.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, intervino ante sus simpatizantes luego de que el presidente Gustavo Petro manifestara reparos frente a los resultados preliminares del preconteo electoral. Durante su discurso aseguró que aguardará las decisiones de las autoridades electorales encargadas del escrutinio, pero aprovechó la ocasión para lanzar fuertes cuestionamientos contra su adversario.

Cepeda calificó a De la Espriella como “abogado de los señores paramilitares en San José de Ralito, padre notario que legalizó bienes del señor Salvatore Mancuso, abogado de narcotraficantes y estafadores a los cuales ha estafado, estafador de estafadores”.

El senador también sostuvo que su rival representa “el fascismo mafioso” y advirtió sobre lo que, según él, significaría una eventual llegada del abogado barranquillero a la Casa de Nariño. En su intervención afirmó que los avances sociales impulsados por el actual gobierno serían desmontados bajo una administración encabezada por De la Espriella.

Según Cepeda, medidas relacionadas con el salario, la reforma agraria, el acceso a la educación pública y los programas dirigidos a los jóvenes podrían desaparecer. Asimismo, señaló que el proyecto político de su adversario favorecería a los sectores económicos más poderosos del país.

El candidato de izquierda también cuestionó las posiciones de De la Espriella frente a temas ambientales y sociales. En ese sentido manifestó que una eventual presidencia suya representaría una amenaza para la protección de la naturaleza y la biodiversidad. Además, lo acusó de mantener posturas contrarias a los derechos de las mujeres y de las poblaciones diversas.

“El señor De la Espriella representa el regreso al pasado parapolítico, narcotraficante, mafioso, plutocrático y político que vivió el país”, expresó Cepeda durante su discurso ante cientos de seguidores.

La respuesta de Abelardo de la Espriella no tardó en llegar. Desde Barranquilla, el candidato de derecha cuestionó tanto al presidente Gustavo Petro como a Iván Cepeda y afirmó que los colombianos deberán decidir entre continuar con el proyecto político actual o impulsar un cambio de rumbo en el país.

Durante su intervención aseguró que Petro busca hacer campaña a favor de Cepeda y calificó al senador como una figura subordinada al actual gobierno. También lo señaló de representar las políticas de la denominada “paz total”, estrategia que ha sido uno de los ejes de la administración nacional.

De la Espriella elevó el tono de sus críticas al afirmar que su contendor ha vivido durante años de cargos públicos y que ha utilizado el dolor de las víctimas como herramienta de fortalecimiento político.

Asimismo, recordó el papel que tuvo Cepeda en la defensa de algunos acuerdos derivados del proceso de paz y mencionó específicamente el caso de Jesús Santrich, exintegrante de las FARC.

El abogado barranquillero también aseguró que Cepeda evita confrontar a los medios de comunicación y sostuvo que su principal propósito político es promover una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución de 1991.

“Su verdadera obsesión es convocarnos a una Asamblea Constituyente y sentarnos en mesas con bandidos. Quieren cambiar la Constitución para atornillarse al poder”, afirmó De la Espriella durante su discurso de celebración.

Más allá de los ataques personales y políticos, ambos candidatos aprovecharon la noche electoral para comenzar la búsqueda de nuevos apoyos de cara a la decisiva jornada del próximo 21 de junio.

Cepeda hizo un llamado a conformar una “alianza por la vida” e invitó a diferentes sectores sociales y políticos a respaldar su candidatura. El aspirante insistió en la importancia de la participación de los jóvenes, a quienes calificó como fundamentales para el futuro del país y para la continuidad de las transformaciones que impulsa su sector político.

Por su parte, De la Espriella centró su mensaje en la defensa de la democracia y lanzó una advertencia frente a cualquier intento de desconocer los resultados electorales. “Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”, expresó ante sus seguidores, al tiempo que pidió respeto por la voluntad popular expresada en las urnas.

El candidato también afirmó que los colombianos encontrarán en él a un presidente comprometido con la defensa de la vida y de las instituciones democráticas.

Con las posiciones ya definidas y los primeros ataques cruzados sobre la mesa, la segunda vuelta presidencial comenzó oficialmente con un ambiente de alta polarización. Durante las próximas semanas, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella buscarán conquistar a los votantes de los demás sectores políticos en una campaña que promete estar marcada por intensos debates, confrontaciones ideológicas y una disputa decisiva por la Presidencia de Colombia.