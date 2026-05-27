Vendetta en familia de famosa carnicería llegó a Bogotá: van tres muertos del mismo clan

La violencia ligada al sicariato en Bogotá volvió a golpear al reconocido clan familiar vinculado al negocio de las carnicerías, luego del asesinato de José Joselito Víctor Rojas González, un comerciante de 35 años que fue atacado a tiros en el barrio Ciudad Jardín, en la localidad de Suba, en el negpcio Fruvcampo. El crimen, ocurrido la tarde del martes 26 de mayo, incrementó las alertas de las autoridades sobre una presunta vendetta familiar que ya deja al menos tres integrantes asesinados en menos de tres años.

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Según los primeros reportes judiciales, la víctima se encontraba en vía pública cuando fue interceptada por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Testigos señalaron que los sicarios dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar rápidamente del lugar, dejando al comerciante gravemente herido. Pese a la rápida reacción de los organismos de emergencia, José Víctor murió a causa de la gravedad de las lesiones.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que el comerciante contaba con un esquema de seguridad privado debido a amenazas previas en su contra. Al momento del atentado portaba un chaleco antibalas de alta resistencia y estaba acompañado por personal de protección, pero el ataque fue ejecutado con tal rapidez que los agresores lograron cumplir su objetivo.

Las autoridades consideran que este nuevo homicidio hace parte de una cadena de ataques violentos contra miembros de la misma familia, relacionada con disputas económicas que se habrían originado en el departamento de Santander y posteriormente se extendieron hasta la capital del país.

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De acuerdo con información revelada por el diario El Tiempo y analizada por organismos judiciales, detrás de la guerra entre integrantes del clan existirían conflictos relacionados con millonarios recursos económicos protegidos mediante seguros familiares, situación que habría desencadenado retaliaciones y atentados sistemáticos.

José Víctor Rojas González era familiar cercano de Yahir Ruiz Rojas, empresario del sector cárnico y propietario de la firma Carnes Frigomontreal, quien también fue víctima de un atentado el pasado 13 de abril en el barrio Barrancas, en la localidad de Usaquén. En ese caso, el empresario logró sobrevivir luego de reaccionar con un arma de fuego y gracias a que llevaba puesto un chaleco blindado.

La seguidilla de hechos violentos contra esta familia comenzó a tomar fuerza en septiembre de 2023, cuando fue asesinado Carlos Julio Rojas González bajo la modalidad de sicariato. Un año después, en septiembre de 2024, también fue ultimado Mauricio Rojas González en el barrio Normandía, en otro ataque ejecutado por hombres armados en motocicleta.

Ahora, con el asesinato de José Víctor, las autoridades intentan establecer si todos los casos están conectados y si detrás de los homicidios existe una estructura criminal organizada dedicada a ejecutar ataques selectivos contra integrantes de esta familia.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación conformaron un grupo especial de investigación para esclarecer el crimen ocurrido en Ciudad Jardín. Los investigadores ya adelantan la revisión de cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios de posibles testigos que permitan identificar a los responsables materiales e intelectuales de este nuevo homicidio.

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El caso volvió a encender las alarmas sobre el incremento de los ataques sicariales en Bogotá y el accionar de estructuras delincuenciales que continúan operando bajo modalidades de seguimiento y asesinato selectivo en diferentes zonas de la ciudad.