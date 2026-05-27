Capturan a señalado asesino de hombre que fue atacado para robarle su patineta eléctrica en Bogotá

La captura de uno de los presuntos responsables del asesinato de Enrique Medina Rojas, el ciudadano de 59 años que fue atacado para robarle su patineta eléctrica en el norte de Bogotá, se convirtió en uno de los resultados más relevantes de la ofensiva desplegada por las autoridades contra estructuras dedicadas a homicidios y hurtos violentos en la capital del país.

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El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa este miércoles 27 de mayo de 2026 por el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien entregó detalles sobre un operativo que dejó un total de 73 capturados vinculados, según las investigaciones, con varios casos de homicidio cometidos durante atracos.

Bogotá: capturan a uno de los señalados responsables del crimen de hombre que iba en patineta eléctrica

El mandatario aseguró que el resultado representa un “golpe significativo” contra las redes delincuenciales que vienen afectando la seguridad en diferentes localidades de la ciudad. El operativo fue adelantado de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, tras varios meses de seguimiento, inteligencia e investigaciones judiciales.

Entre los detenidos sobresale un ciudadano venezolano señalado por los delitos de homicidio y hurto agravado, quien estaría implicado directamente en el crimen de Enrique Medina Rojas. El caso ocurrió el 30 de julio de 2025 en la localidad de Usaquén, específicamente sobre la carrera 11 con calle 106, hacia las 9:30 de la noche.

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Según las autoridades, la víctima se movilizaba en una patineta eléctrica cuando fue interceptada por varios hombres armados con armas cortopunzantes. Durante el violento asalto, los delincuentes lo atacaron para despojarlo del vehículo y le causaron heridas de extrema gravedad.

Tras la agresión, Enrique Medina quedó tendido sobre la vía pública mientras pedía ayuda. Minutos después llegó una auxiliar de Policía y posteriormente fue trasladado a la Fundación Santa Fe, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque.

La investigación permitió establecer que el hoy capturado también estaría relacionado con otros robos cometidos en horarios nocturnos en Bogotá. De acuerdo con el reporte oficial, el presunto delincuente seleccionaba a sus víctimas junto a otros cómplices y posteriormente las atacaban de manera violenta para despojarlas de sus pertenencias.

Las autoridades indicaron además que el hombre acumula al menos seis anotaciones judiciales por hurto y que, en agosto de 2025, habría participado en el robo a una droguería en la misma localidad de Usaquén.

La captura se produjo en medio de una ofensiva desarrollada por unidades de la Sijín, que durante el último mes adelantaron operativos para desarticular estructuras vinculadas con delitos de alto impacto en la capital. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, en total fueron detenidas 74 personas relacionadas con investigaciones por homicidios y hurtos agravados.

El asesinato de Enrique Medina Rojas había generado indignación entre ciudadanos y residentes del sector, especialmente porque la víctima fue atacada en una zona concurrida del norte de Bogotá. Tras el crimen, familiares solicitaron a las autoridades revisar cámaras de seguridad y reforzar la presencia policial para avanzar en el esclarecimiento del caso.

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Casi un año después de los hechos, las autoridades confirmaron la captura de uno de los señalados responsables. Ahora, el detenido será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el proceso de judicialización para determinar su responsabilidad en este crimen que volvió a poner en debate la inseguridad y los robos violentos en Bogotá.