Sicarios llegaron a ver el partido y desataron tragedia en polideportivo: dos muertos y dos adolescentes heridos

La noche del martes se convirtió en escenario de terror en el Polideportivo del barrio Los Cedros, en el municipio de Soledad, luego de que un ataque sicarial irrumpiera en medio de un partido de fútbol y dejara como saldo dos hombres muertos y dos adolescentes gravemente heridos. El hecho volvió a encender las alarmas por la creciente ola de violencia que golpea al departamento del Atlántico, especialmente en el área metropolitana de Barranquilla.

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De acuerdo con el reporte entregado por la Policía Metropolitana, las víctimas se encontraban observando un encuentro deportivo en el escenario recreativo cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Según la información preliminar, el parrillero descendió parcialmente del vehículo, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar indiscriminadamente contra el grupo de personas que estaba reunido en el lugar.

Terror en Soledad: ataque sicarial en cancha de fútbol dejó dos hombres muertos y dos adolescentes graves

En medio del ataque murió de manera inmediata Luis Miguel Herrera Murillo, quien recibió tres impactos de bala. La segunda víctima fatal fue identificada como Jair Valdez Herrera, de 33 años, quien alcanzó a ser trasladado de urgencia hasta la Clínica Los Almendros, pero falleció poco después debido a dos heridas de bala en el pecho.

La balacera también dejó heridos a dos adolescentes, un hombre y una mujer, quienes permanecen bajo atención médica en el mismo centro asistencial. El menor de edad sufrió impactos en la cabeza y el pecho, mientras que la joven recibió disparos en el cuello, el pecho y uno de sus brazos, lesiones que mantienen preocupación entre sus familiares y autoridades.

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El informe judicial indicó que ninguna de las víctimas registraba anotaciones en el sistema SPOA. Sin embargo, las investigaciones avanzan para establecer los móviles exactos del crimen y determinar la identidad de los responsables del atentado. De manera preliminar, las autoridades señalaron que el ataque habría estado dirigido contra Luis Miguel Herrera Murillo, quien, según las primeras indagaciones, se dedicaba a labores de cobradiario.

La escena de pánico quedó marcada entre los asistentes al partido, quienes tuvieron que correr para protegerse de los disparos. Habitantes del sector aseguraron que la tranquilidad del polideportivo se transformó en segundos en caos y desesperación, mientras varias personas intentaban auxiliar a los heridos antes de la llegada de las ambulancias.

Este nuevo hecho violento ocurre en medio de una preocupante escalada criminal que atraviesa el Atlántico durante 2026. Las cifras muestran un panorama alarmante: entre enero y abril se han contabilizado 394 homicidios, superando ampliamente los 278 casos reportados en el mismo periodo de 2025. Solo en abril se registraron 104 muertes violentas, convirtiéndose en el mes más sangriento en la historia reciente del departamento.

Las autoridades han advertido que gran parte de esta crisis de seguridad está relacionada con disputas territoriales entre bandas delincuenciales que operan en municipios como Barranquilla, Soledad y Malambo, zonas donde los ataques sicariales se han vuelto recurrentes. A esto se suma el incremento de otros delitos violentos y la preocupación por los casos de feminicidio, que ya superan las 28 víctimas en lo corrido del año.

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Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el Polideportivo de Los Cedros, la comunidad exige mayores controles de seguridad y presencia policial permanente en espacios deportivos y recreativos, golpeados ahora por el miedo y la violencia armada.