Hombre ebrio se subió a un taxi a pedir una carrera, vio las llaves puestas y se llevó el carro hasta su casa en Tunja

Un insólito episodio ocurrido en Tunja, Boyacá, terminó convirtiéndose en una curiosa anécdota que rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de que un hombre en aparente estado de embriaguez se llevara un taxi que había sido dejado con las llaves puestas mientras su conductor ingresaba a un casino.

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El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y las imágenes muestran el momento exacto en que el hombre se acerca al vehículo con la aparente intención de solicitar una carrera. Sin embargo, al notar que el automóvil estaba encendido y sin conductor, decidió ocupar el asiento principal y arrancar el carro rumbo a otro sector de la ciudad.

Video: hombre en aparente estado de embriaguez se llevó taxi abandonado con llaves puestas en Tunja

Según informó Noticias Caracol, el conductor del taxi había dejado el vehículo estacionado sobre la vía pública mientras ingresaba por unos minutos a un casino cercano. El descuido fue aprovechado por el hombre, quien aparentemente se encontraba bajo efectos del alcohol y terminó conduciendo el automotor hasta un barrio de Tunja, donde finalmente lo abandonó.

La situación generó momentos de angustia para el propietario del vehículo, quien al salir del establecimiento no encontró el taxi en el lugar donde lo había dejado y alertó de inmediato a la Policía Metropolitana de Tunja.

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Horas después del reporte, las autoridades lograron ubicar el automóvil abandonado en vía pública y confirmaron que no presentaba daños de consideración ni había sido desmantelado, lo que permitió que fuera recuperado rápidamente por su dueño.

Aunque inicialmente el caso fue tratado como un posible hurto de taxi, con el paso de las horas terminó adquiriendo un tono más anecdótico debido a las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y a la reacción posterior del hombre involucrado.

El conductor del taxi aprovechó la difusión del caso para enviar un mensaje de advertencia a otros colegas del gremio, insistiendo en la importancia de no dejar los vehículos encendidos o con las llaves puestas, incluso si se trata de ausencias cortas.

El episodio tomó aún más notoriedad cuando el hombre que se llevó el carro apareció posteriormente en una grabación ofreciendo disculpas públicas por lo ocurrido. Según reconoció, actuó de manera irresponsable debido al estado de embriaguez en el que se encontraba al momento de los hechos.

En las imágenes conocidas tras el incidente, el hombre admitió que tomó una mala decisión y lamentó el susto ocasionado tanto al conductor como a los propietarios del vehículo. Aunque no trascendieron mayores detalles sobre posibles sanciones judiciales, el caso llamó la atención por la tranquilidad con la que el automotor fue abandonado y recuperado horas más tarde.

La historia comenzó a circular rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron entre bromas, críticas y reflexiones sobre el episodio ocurrido en Boyacá. Muchos señalaron el riesgo que representa dejar un vehículo encendido y sin supervisión, mientras otros destacaron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave.

Pese a lo inusual del caso, las autoridades recordaron la importancia de mantener medidas básicas de seguridad para evitar situaciones similares. Asimismo, el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos de combinar el consumo excesivo de alcohol con decisiones impulsivas que pueden terminar generando consecuencias legales o poniendo en peligro la seguridad de otras personas.

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Aunque esta vez no hubo personas heridas ni pérdidas económicas mayores, el curioso caso del hombre que terminó llevándose un taxi “para irse a casa” sigue dando de qué hablar entre habitantes de Tunja y usuarios en redes sociales.