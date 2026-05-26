Con la misma camiseta delincuente atracó supermercado en marzo y participó en atentado en mayo

Foto capturado por atentado a Raúl Montes sería el mismo delincuente que atracó restaurante en Barranquilla con igual ropa.

La captura de Joel Andrés Estor Gómez, de 22 años, tras el violento atentado perpetrado en la mañana de este lunes contra el empresario Raúl Montes, en el norte de Barranquilla, no solo permitió a las autoridades avanzar en la investigación del ataque armado, sino también establecer un inquietante vínculo con otro hecho delictivo ocurrido meses atrás en la ciudad. La misma ropa, el mismo corte de cabello y el mismo rostro quedaron registrados en cámaras de seguridad en dos episodios criminales distintos.

La imagen de Joel Andrés, conocido con el alias de ‘Diomedes’, comenzó a circular rápidamente en redes sociales luego de ser capturado en medio del intercambio de disparos ocurrido en la carrera 43B entre calles 84 y 85, donde sicarios fuertemente armados intentaron irrumpir en las instalaciones de la empresa de seguridad Atenas. En las fotografías conocidas tras el operativo se observaba al joven tendido en el piso después de su detención y posteriormente en las instalaciones de la URI, mientras recibía alimentos horas después de haber sido reducido por las autoridades.

La misma camiseta lo delató: capturado por atentado en Atenas aparece en video de robo ocurrido en marzo

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue su vestimenta. Joel Andrés Estor Gómez llevaba puesto un suéter negro con la palabra “Hugo”, exactamente la misma prenda que utilizó durante un atraco cometido el pasado 17 de marzo en un restaurante del barrio Boston, en Barranquilla. Además, conservaba el mismo corte de cabello con el que había sido grabado por cámaras de seguridad durante ese asalto.

Los archivos periodísticos permitieron establecer que el hoy capturado había participado directamente en aquel robo cometido contra un comensal. En esa oportunidad, Joel Andrés llegó como parrillero en una motocicleta, ingresó al establecimiento y amenazó a una de las personas que se encontraba en el sitio para despojarla de sus pertenencias. El hecho quedó registrado en video y las cámaras captaron claramente el rostro del delincuente.

Tras cometer el atraco, el antisocial huyó junto a su cómplice en la motocicleta. Durante la fuga, el parrillero disparó varias veces contra el restaurante para facilitar la escapatoria y sembrar pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Aunque en ese momento las autoridades no habían revelado la identidad del responsable, las imágenes quedaron almacenadas y hoy vuelven a tomar relevancia tras la captura de Estor Gómez en el atentado contra Raúl Montes.

La conexión entre ambos hechos ha generado preocupación entre investigadores y ciudadanos, especialmente porque evidencia que el hoy detenido habría seguido delinquiendo abiertamente meses después del atraco, incluso conservando la misma apariencia física y la misma vestimenta utilizada en el robo registrado en marzo.

El nuevo episodio criminal ocurrió en medio de una escena de terror en el norte de Barranquilla. El atentado contra el empresario Raúl Antonio Jiménez Montes, protegido de la empresa de seguridad Atenas, se produjo pasadas las 8 de la mañana de este lunes y dejó como saldo un guarda de seguridad muerto y tres escoltas heridos.

La víctima fatal fue identificada como Argenis Andrés Bonett Carmona, mientras que Guillermo Márquez, Luis Granados y Henry Pérez resultaron lesionados y fueron trasladados a la Clínica Bonnadona Prevenir, donde reciben atención médica.

Videos de cámaras de seguridad muestran cómo se desarrollaron los hechos segundos antes de la balacera. Primero llegaron dos escoltas en motocicletas que abrieron la reja de acceso a la empresa Atenas. Posteriormente arribaron dos camionetas de alta gama. Una de ellas ingresó a las instalaciones mientras la otra permaneció estacionada sobre la carrera 43B.

De acuerdo con las imágenes, varios escoltas descendieron de los vehículos y le abrieron la puerta al empresario Raúl Antonio Jiménez Montes para permitirle ingresar al lugar. Segundos después comenzó el ataque armado.

Los sicarios aparecieron portando un arsenal compuesto por un fusil calibre 5.56 mm, una mini uzi Carbine 9 mm, pistolas y múltiples proveedores y municiones. Las detonaciones generaron escenas de pánico entre conductores, peatones y trabajadores del sector, quienes corrieron desesperadamente intentando protegerse de los disparos.

Según testigos, fueron escuchadas al menos 80 detonaciones durante el intercambio de disparos. La ofensiva criminal buscaba neutralizar a los escoltas y guardas de seguridad apostados en la entrada de la empresa para posteriormente irrumpir en las instalaciones.

No obstante, los atacantes no contaban con la presencia cercana de unidades del Gaula Militar Caribe, que se encontraban realizando una diligencia judicial junto a la Fiscalía en un predio cercano al lugar de los hechos.

El teniente coronel Andrés Agudelo, comandante del Gaula Militar Caribe, explicó que la reacción de los uniformados fue inmediata al escuchar las detonaciones. “El Gaula Militar Caribe se encontraba realizando una actividad de acompañamiento a la Fiscalía en extinción de dominio, en unos predios cercanos acá al lugar, cuando se escucha la realización de un atentado en contra de algunas personas”, indicó el oficial.

El comandante aseguró que los uniformados reaccionaron rápidamente y enfrentaron a los atacantes junto con unidades de la Policía Metropolitana de Barranquilla. “La tropa, los comandos Gaula que se encuentran acá ubicados, reaccionan ante ellos, neutralizando en una reacción rápida a tres de los sujetos, en coordinación también con la Policía de vigilancia que llega al sector, donde se capturan estas tres personas, se incautaron cuatro armas, un fusil, una subametralladora, dos pistolas y se ponen a disposición de la autoridad competente”, afirmó.

Asimismo, explicó que la cercanía del grupo militar permitió contener el ataque en pocos minutos. “La reacción fue inmediata porque estábamos a media cuadra del sector. En ese momento los comandos Gaula reaccionan, entran en confrontación con los sujetos, hiriendo a dos de ellos que se encuentran en el centro asistencial recibiendo la atención médica”, manifestó.

En el operativo fueron capturados Joel Andrés Estor Gómez, alias ‘Diomedes’, Daniel De Jesús González Palmas y un menor de edad. Las autoridades investigan si otras personas participaron en el atentado y lograron escapar en medio del caos.

Durante la inspección fueron incautadas armas de largo alcance, proveedores, municiones y un celular que ahora será clave para rastrear posibles conexiones criminales y determinar quiénes estarían detrás del ataque contra el empresario.

Además, en la escena fueron halladas decenas de vainillas de fusil y pistola, evidencia del intenso enfrentamiento armado que paralizó durante varios minutos uno de los sectores más transitados del norte de Barranquilla.

Ahora, mientras avanza el proceso judicial contra los capturados, la atención de las autoridades también se centra en el historial criminal de Joel Andrés Estor Gómez, cuyo rostro ya había quedado grabado meses atrás en otro violento episodio delincuencial que hoy vuelve a salir a la luz tras su captura.