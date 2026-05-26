Sicariato en Suba: Hombres armados llegaron hasta un fruver y asesinaron a un carnicero

Un nuevo caso de sicariato generó alarma en Bogotá luego de que un comerciante fuera asesinado a tiros dentro de un establecimiento del barrio Ciudad Jardín, en Suba.

El hecho ocurrió en la mañana de este martes, 26 de mayo, cuando hombres armados llegaron hasta un fruver del sector y atacaron al carnicero. Según las autoridades, la víctima recibió varios impactos de bala y murió en el lugar.

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Sicarios llegaron a un fruver y asesinaron a un carnicero

Según El Tiempo, la Policía Metropolitana confirmó que el hombre era comerciante y que el ataque habría sido ejecutado por dos sujetos que se movilizaban en motocicleta.

“Al adelantar las verificaciones en el sitio, logramos establecer que la víctima es un comerciante y que fue atacado en ese punto. Frente a los agresores, determinamos que son dos sujetos que se movilizaron en motocicleta y, a bordo de ella, huyeron del lugar de los hechos”, indicó el teniente coronel Julio Botero en el reporte oficial entregado por las autoridades.

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Se conoció que los sicarios dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar rápidamente del sitio, generando temor entre comerciantes y habitantes del sector.

Tras el crimen, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo, mientras avanzan las labores de identificación plena de la víctima.

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“La Policía Metropolitana de Bogotá dispuso de las capacidades a través de la sección de investigación criminal para dar con la identificación de los responsables y su captura”, agregó el oficial.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad instaladas en la zona con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los responsables y esclarecer los móviles detrás del homicidio ocurrido en el norte de la capital.