Hallan muerto a joven profesor Kevin Ángel que estaba desaparecido en Bogotá

La desaparición y posterior hallazgo sin vida del profesor Kevin Santiago Ángel generó consternación en el sur de Bogotá, luego de que las autoridades confirmaran que el docente de 31 años fue encontrado muerto en la localidad de Kennedy tras permanecer cinco días desaparecido.

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El caso, que había movilizado a familiares, amigos, estudiantes y habitantes de la localidad de Bosa, tomó un giro trágico en la tarde de este lunes 25 de mayo, cuando los allegados del joven recibieron la notificación oficial sobre el hallazgo del cuerpo. Según confirmaron fuentes de Medicina Legal, el cadáver del docente ingresó al instituto desde el pasado viernes 22 de mayo para adelantar el proceso correspondiente de identificación y entrega.

Consternación en Bosa por muerte de docente Kevin Santiago Ángel: Fiscalía busca pistas de su desaparición

De acuerdo con la información entregada por la familia, Kevin Santiago Ángel había sido reportado como desaparecido desde el 20 de mayo. Desde entonces, sus seres queridos emprendieron una intensa búsqueda en diferentes sectores de la ciudad y acudieron a redes sociales para pedir ayuda ciudadana que permitiera ubicarlo.

La noticia de su muerte causó profundo impacto entre la comunidad educativa del colegio distrital Atalaya, en donde el profesor trabajaba dictando clases de informática y tecnología. Personas cercanas al docente aseguraron que era ampliamente apreciado por estudiantes, compañeros y habitantes del sector debido a su cercanía con la comunidad.

En diálogo con medios locales, el padre del profesor manifestó que todavía existen muchas dudas alrededor de las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo de su hijo. Según explicó, la familia fue citada por la Fiscalía General de la Nación para este martes 26 de mayo con el fin de conocer más detalles sobre el avance de la investigación.

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Mientras avanzan las diligencias judiciales, las autoridades mantienen reserva sobre el lugar exacto y las condiciones en las que fue hallado el cuerpo del docente en la localidad de Kennedy.

El caso generó una fuerte reacción ciudadana durante el fin de semana. En la noche del domingo 24 de mayo, familiares, amigos y miembros de la comunidad realizaron un plantón y una velatón en el sur de la capital para exigir respuestas por la desaparición del profesor y pedir celeridad en las investigaciones.

La madre del docente, Martha Garzón, pidió a las autoridades acelerar las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido. Según indicó la familia, hasta el momento no tenían conocimiento de amenazas, conflictos personales o deudas pendientes que pudieran explicar la desaparición y muerte del joven profesor.

Entretanto, la Fiscalía confirmó que el proceso investigativo continúa y que una de las prioridades es establecer el recorrido realizado por Kevin Santiago antes de desaparecer. Asimismo, las autoridades adelantan la búsqueda de la motocicleta en la que el docente se movilizaba el día en que fue visto por última vez.

La muerte de Kevin Santiago Ángel volvió a encender las alarmas sobre los casos de desapariciones en Bogotá, especialmente en sectores del sur de la ciudad, donde familiares y organizaciones sociales han insistido en la necesidad de fortalecer las rutas de búsqueda inmediata y la atención institucional para las víctimas.

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Mientras la familia espera respuestas oficiales sobre las circunstancias de la muerte del profesor, en la comunidad educativa de Bosa persiste el dolor por la pérdida de un docente que, según recuerdan quienes lo conocieron, mantenía un fuerte compromiso con la educación y el acompañamiento de sus estudiantes.