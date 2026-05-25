La sorpresiva relación de hombre atacado en balacera de película con la fallecida alias ‘La Gata’

Una violenta balacera en el norte de Barranquilla volvió a poner bajo la lupa viejas estructuras de poder y relaciones con figuras polémicas del país, luego de conocerse que el hombre que habría sido objetivo del atentado, Raúl Antonio Montes Jiménez, fue durante años considerado la mano derecha de Enilce López Romero, conocida como alias ‘La Gata’.

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El ataque armado ocurrió la mañana de este lunes en la calle 84 con carrera 43B, frente a la sede de la empresa de seguridad privada Atenas, en una escena que generó pánico entre comerciantes, peatones y conductores del sector.

Raúl Montes, vinculado al entorno de alias ‘La Gata’, sobrevivió a atentado armado en Barranquilla

Según las autoridades, hombres fuertemente armados interceptaron a Raúl Montes cuando llegaba al lugar y abrieron fuego utilizando un arsenal compuesto por un fusil AR-15, mini uzi, subametralladoras y pistolas.

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La reacción inmediata de los escoltas de Montes y de uniformados del Gaula Militar Caribe evitó que el atentado terminara en una tragedia aún mayor. Sin embargo, el intercambio de disparos dejó un saldo de un muerto, cinco heridos y tres capturados.

El hecho rápidamente captó la atención nacional no solo por la magnitud del ataque, sino también por el perfil de la persona contra quien iba dirigido el atentado.

Raúl Antonio Montes Jiménez ha sido señalado durante años como un hombre cercano a la estructura empresarial y política que rodeó a alias ‘La Gata’, la poderosa empresaria del chance condenada por delitos relacionados con parapolítica y homicidio, ya fallecida.

Incluso, recientemente Montes había entregado declaraciones a una revista nacional en las que mencionaba al hijo de Enilce López, Jorge Luis Alfonso López, así como al senador Antonio Correa, situación que ahora también hace parte del contexto analizado por investigadores judiciales, según informó el diario El Universal de Cartagena.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas por las autoridades, tres hombres llegaron hasta la sede de la empresa Atenas hacia las 8:45 de la mañana con la aparente intención de asesinar a Montes.

Testigos aseguraron que los disparos se prolongaron durante varios minutos y sembraron terror en toda la zona. Videos grabados por ciudadanos mostraron a personas corriendo y refugiándose detrás de vehículos y establecimientos comerciales mientras se escuchaban ráfagas de fusil.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Miguel Camelo, confirmó que el atentado iba dirigido contra una persona que llegaba a la empresa de seguridad.

“El atentado iba dirigido contra la persona que estaba llegando. Lo que sabemos es que no funge como gerente según los documentos, pero todo eso está en investigación”, afirmó el alto oficial.

Camelo también explicó que miembros del Gaula Militar reaccionaron al escuchar los disparos, ya que se encontraban realizando labores operativas cerca del lugar.

“Hay un intercambio de disparos y se logra capturar a tres personas en concurso con patrullas de la Policía Nacional”, indicó el general desde la carrera 43B.

Las autoridades confirmaron posteriormente la captura de Joel Andrés Estor Gómez, alias ‘Diomedes’; Daniel de Jesús González Palmas y un menor de edad. Dos de ellos resultaron heridos durante el enfrentamiento y permanecen bajo custodia policial en centros médicos.

Durante el procedimiento fueron incautadas varias armas de guerra. Según la Policía Metropolitana, a los detenidos les encontraron “un fusil R-15, una subametralladora y dos pistolas”.

La balacera dejó además cuatro escoltas heridos identificados como Argenis Andrés Bonett Carmona, Guillermo Márquez, Luis Granados y Henry Pérez.

Todos fueron trasladados a diferentes clínicas de Barranquilla, entre ellas la Clínica Bonnadona Prevenir, Portoazul y Reina Catalina. Horas después se confirmó la muerte de Argenis Andrés Bonett Carmona, quien no sobrevivió a la gravedad de las heridas.

Las autoridades indicaron que Raúl Montes fue evacuado bajo fuertes medidas de seguridad y trasladado posteriormente a una estación policial para proteger su integridad, ante el temor de un nuevo atentado en su contra.

El sector permaneció acordonado durante varias horas mientras unidades de la Fiscalía General de la Nación y de la Sijín adelantaban inspecciones judiciales, recopilación de testimonios y revisión de cámaras de seguridad.

La investigación ahora se concentra en determinar quién ordenó el atentado y si el ataque estaría relacionado con viejas disputas criminales, estructuras de poder o recientes declaraciones entregadas por Montes sobre figuras vinculadas al entorno de alias ‘La Gata’.

La magnitud del armamento utilizado y la coordinación de los atacantes llevaron a las autoridades a no descartar la participación de organizaciones criminales con capacidad logística y armada.

Mientras avanzan las pesquisas, la violenta escena ocurrida en uno de los sectores más transitados del norte de Barranquilla volvió a encender las alarmas sobre el recrudecimiento de la violencia y el accionar de estructuras armadas en la ciudad.

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El caso también reabrió el debate sobre las redes de influencia que durante años rodearon a alias ‘La Gata’, una de las mujeres más polémicas de la historia criminal y política de Colombia, cuyo nombre vuelve a aparecer indirectamente en medio de una balacera que hoy mantiene bajo protección a uno de sus antiguos hombres de confianza.