Habló trabajadora de estética donde desapareció Yulixa Toloza: “Si pasa algo llamo una ambulancia”

Continúa la búsqueda de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años de edad que se encuentra desaparecida desde la tarde del pasado miércoles 13 de mayo, luego de que se practicara una lipólisis láser en un centro estético ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

Lea también: Daniel Quintero anunció que investigará a la Alcaldía de Bogotá por el caso de Yulixa Toloza

El caso ha tomado relevancia a nivel nacional, luego de los testimonios de la acompañante de la mujer y de otra paciente que se encontraba en el lugar.

En las últimas horas, una de las personas que trabaja para este establecimiento llamado Beauty Laser, rompió el silencio y dio a conocer detalles de cómo vio a Yulixa antes de su desaparición y lo que dialogó con su jefe, la propietaria del centro estético.

La empleada aseguró para el medio de comunicación Citytv, que su turno acababa a las 6 de la tarde de ese miércoles y que para entonces, Yulixa Toloza se encontraba en uno de los cuartos del lugar.

La mujer detalló que si bien no tuvo mucho contacto con la víctima, logró tener conocimiento de su estado de salud antes de terminar su jornada laboral.

Lea también: Atención: Capturan al presunto asesino de Fredy Guzmán, el estudiante apuñalado en TransMilenio

Preocupada por los signos que mostraba Yulixa, decidió hablar con su jefe, quien es la propietaria del establecimiento, según lo dicho por ella, su superiora le dio un parte de tranquilidad asegurándole que si empeoraba la situación, llamaba a una ambulancia.

"Mi jefe me dijo: Si pasa algo, yo llamo a una ambulancia y la llevamos a un hospital. Pero, por lo visto, no pasó. No sé qué pasaría“, dijo la trabajadora del lugar quien pidió reserva de su nombre para Citytv.

Le puede interesar: Sale a la luz video de Yulixa Toloza, minutos antes de su desaparición tras procedimiento estético

Por otro lado, la mujer expresó que en el momento en que salió, habían alrededor de cinco trabajadores de la estética y aseveró:

"Algo le dio a ella, un problema respiratorio“.

Finalmente, la empleada aseguró que perdió comunicación completa con sus jefes en la noche del mismo miércoles 13 de mayo.

Le puede interesar: Secretaría de Salud revela graves irregularidades en el centro estético en el que desapareció Yulixa Consuelo

Por el momento, las autoridades continúan trabajando para dar rápidamente con el paradero de Yulixa Toloza, esclarecer los hechos y capturar a los responsables.