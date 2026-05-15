Atención: Capturan al presunto asesino de Fredy Guzmán, el estudiante apuñalado en TransMilenio

En las últimas horas se ha podido conocer que agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), lograron la captura del presunto asesino de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, el estudiante de 19 años que cursaba primer semestre de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Minuto de Dios.

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Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 15 de abril, en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, cuando el joven salía de sus clases y se disponía a regresar a su hogar.

Hacia las 9:35 pm mientras esperaba el articulado, fue abordado por un delincuente de 22 años que presuntamente ingresó de manera irregular al sistema por las puertas laterales de la estación.

El agresor intentó intimidar al estudiante para hurtarle su celular. Testimonios de la familia y reportes de las autoridades indican que Fredy Santiago opuso resistencia al asalto, consciente del esfuerzo económico que representaban sus pertenencias. Ante la negativa de entregar el dispositivo, el delincuente lo atacó con un arma cortopunzante, propinándole una grave herida a la altura del pecho.

Tras cometer la agresión, el atacante salió de la estación y huyó con rumbo hacia el occidente de la Calle 80. Según las investigaciones y el análisis de cámaras de seguridad llevados a cabo por el CTI de la Fiscalía, afuera lo esperaban otros dos cómplices en bicicleta, quienes conformaban una banda dedicada al hurto en este sector de la ciudad. Cabe mencionar que, pese al ataque, el asaltante no logró llevarse el teléfono.

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Familiares de la víctima denunciaron que transcurrieron cerca de 45 minutos antes de que el estudiante pudiera ser auxiliado y trasladado al Hospital de Engativá. Fredy Santiago luchó por su vida durante aproximadamente ocho horas, pero debido a la severa pérdida de sangre, falleció en horas de la mañana del jueves 16 de abril de 2026. Al momento del ataque, la estación no contaba con presencia permanente de la Policía Nacional.