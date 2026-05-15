Daniel Quintero anunció que investigará a la Alcaldía de Bogotá por el caso de Yulixa Toloza.

El superintendente de Salud, Daniel Quintero, dio a conocer que inició una investigación contra la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Salud por el caso de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció en la tarde del miércoles 13 de mayo, tras realizarse un procedimiento denominado como lipólisis láser, en un establecimiento estético ubicado en el barrio Venecia.

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“Hemos decidido iniciar una investigación a la Alcaldía de Bogotá y a su Secretaría de Salud que tenía la misión de inspección, vigilancia y control, pero además de habilitación o de clausura de este tipo de centros”, dijo el exalcalde de Medellín.

De esta manera, buscan establecer la responsabilidad del Distrito en estos hechos.

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“La investigación pretende determinar cuál fue el papel por acción u omisión de los funcionarios de la Secretaría de Salud, pero además también hacemos desde la Superintendencia un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, para que emita las directivas y los planes de mejora que eviten que este tipo de casos se repita en la ciudad de Bogotá, pero también a la ciudadanía a que hagan las denuncias pertinentes para que estos centros no sigan operando en todo el país”, concluyó Daniel Quintero.

Las irregularidades que encontró la Secretaría de Salud en el centro estético

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) activó de manera inmediata las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) frente al caso de la ciudadana de 52 años que, según denuncia de sus allegados, desapareció luego de practicarse un procedimiento estético en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el sector de Venecia de la localidad de Tunjuelito, al sur de Bogotá.