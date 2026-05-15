Oportunidad de oro para docentes: Bogotá entregará 100 becas internacionales de maestría y doctorado

Becas para maestrías y doctorados de docentes en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá anunció una convocatoria que busca beneficiar a docentes de la capital con 100 becas para cursar estudios de maestría y doctorado en universidades internacionales.

La iniciativa, denominada “Convocatoria Docente EDUCA EDTECH 2026: Formación Avanzada con Impacto Territorial”, está dirigida a profesores de colegios públicos y privados, directivos docentes y personas que desarrollan procesos educativos en sus comunidades.

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Becas internacionales de maestría y doctorado para docentes

Las postulaciones estarán abiertas hasta el próximo 26 de mayo y podrán realizarse a través del portal oficial.

El programa se desarrolla en alianza con EDUCA EDTECH Group y permitirá que los beneficiarios accedan a formación en instituciones internacionales como la Universidad UDAVINCI y la Universidad eCampus.

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Entre las áreas de formación disponibles se encuentran educación, pedagogía, tecnología educativa, mediación escolar, acoso escolar y dificultades de aprendizaje, temas considerados prioritarios en los entornos educativos actuales.

Según explicó Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group, el propósito de la convocatoria es fortalecer las capacidades de quienes trabajan en procesos de enseñanza y generar impactos positivos en las aulas y comunidades.

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La convocatoria contempla 70 becas para programas de maestría y 30 para doctorados. Entre las opciones académicas aparecen programas como Maestría en Tecnología Educativa, Doctorado en Tecnología Educativa, Pedagogía Montessori, Acoso Escolar y Mediación, además de especializaciones relacionadas con trastornos del lenguaje y dificultades de aprendizaje.

Uno de los aspectos destacados del proceso es que no solo podrán participar docentes vinculados formalmente a instituciones educativas, sino también líderes y personas que enseñen en espacios comunitarios o proyectos barriales.

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Para aplicar, los interesados deberán diligenciar el formulario en línea, seleccionar el programa académico y adjuntar los documentos requeridos. En el caso de las maestrías se solicitará diploma profesional y certificado de notas, mientras que para los doctorados será obligatorio contar con título de maestría y presentar una carta de motivación.

La asignación de los cupos se realizará por orden de inscripción, siempre que los aspirantes completen correctamente el proceso y aprueben la entrevista de admisión.

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Las clases comenzarán entre mayo y junio de este año, dependiendo del programa elegido, y tendrán una duración aproximada de entre 12 y 15 meses.

Las entidades organizadoras recordaron que, aunque los títulos cuentan con posibilidad de convalidación en Colombia, cada beneficiario deberá adelantar de manera individual ese trámite ante el Ministerio de Educación Nacional.

De acuerdo con cifras oficiales de caracterización educativa de Bogotá, actualmente la ciudad cuenta con más de 34.000 docentes y directivos docentes en colegios distritales, quienes atienden a cerca de 687.000 estudiantes en la capital.