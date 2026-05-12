Cerca de 500 indígenas Misak llegaron a Bogotá exigiendo soluciones para sus territorios: esto dijo el Distrito

En la mañana de este 11 de mayo, alrededor de 500 indígenas del pueblo Misak provenientes del resguardo La María, de Piendamó, Cauca, llegaron a Bogotá en busca de garantías para sus territorios.

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Los ciudadanos viajaron en 11 buses tipo escalera y se instalaron en las oficinas de la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural en el Centro Administrativo Nacional (CAN). En los alrededores del lugar también fueron instaladas carpas y permanecen estacionados algunos de los vehículos que transportaron a los miembros del resguardo mencionado.

A partir de las 2:00 de la tarde, delegados del Ministerio del Interior, a través del Viceministerio para el Diálogo Social, se reunieron con los indígenas en el CAN para revisar su pliego de peticiones y dialogar al respecto.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que el Distrito activó un acompañamiento especial para evitar alteraciones al orden público y garantizar la movilidad en la ciudad. Igualmente, señaló que las capacidades de la Policía Metropolitana y de varias entidades distritales como las secretarías de Gobierno, Salud e Integración Social fueron activadas para atender la movilización de la comunidad indígena.

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Desde el domingo 10 de mayo, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, le solicitó al Ministerio de Interior que coordinara los espacios de conversación y buscara una salida pronta a la situación, criticando que el gobierno no resuelva los problemas de las comunidades en sus regiones y estas se desplacen hacia la capital.