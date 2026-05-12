OMS reportó el aumento de casos de hantavirus, pero insiste en que el riesgo de contagio es bajo

Barco en el que se identificaron los primeros brotes del Hantavirus. (Foto: Captura de pantalla Noticias Caracol 6 de mayo 2026)

Confirman que el Hantavirus se transmite de persona a persona

La Organización Mundial de la Salud confirmó este martes, 12 de mayo, que aumentó a once el número de personas contagiadas con hantavirus relacionadas con el crucero MV Hondius. A pesar del incremento de casos, el organismo aseguró que el riesgo de propagación internacional continúa siendo reducido.

El anuncio fue realizado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una comparecencia en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

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¿Es muy contagioso el hantavirus?

De acuerdo con Blu Radio, Tedros explicó que las personas que presentan síntomas y quienes ya dieron positivo permanecen aisladas y bajo control médico permanente para evitar nuevos contagios.

El funcionario indicó que, por ahora, no existen señales que permitan prever una expansión amplia del virus, aunque reconoció que podrían aparecer más casos en los próximos días debido al seguimiento epidemiológico que se mantiene sobre los pasajeros y tripulantes del crucero.

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La OMS también actualizó las recomendaciones de cuarentena para quienes estuvieron expuestos al brote. Ahora el organismo sugiere mantener el aislamiento preventivo durante 42 días contados desde el 10 de mayo, una modificación frente a la fecha inicial establecida el pasado 6 de mayo.

Tedros explicó que cada país será el encargado de definir cómo aplicará estas medidas y recordó que las naciones que recibieron a los pasajeros repatriados tienen la responsabilidad de monitorear su estado de salud.

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Además, aseguró que ya fueron localizados todos los viajeros que abandonaron la embarcación, incluidos aquellos que descendieron en lugares apartados, y que actualmente permanecen bajo vigilancia médica.

Durante su intervención, el director de la OMS destacó la labor realizada por España en la atención de la emergencia sanitaria. El país europeo coordinó el desembarco y la repatriación de los pasajeros del MV Hondius desde el puerto de Granadilla, en Tenerife.

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Por su parte, Pedro Sánchez afirmó que el operativo concluyó sin incidentes y permitió el traslado de más de 120 personas de diferentes nacionalidades mediante diez vuelos especiales.

El mandatario español resaltó también el trabajo de los cerca de 400 profesionales que participaron en la operación y defendió la decisión de recibir el crucero afectado por el brote de hantavirus en territorio español.