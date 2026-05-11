Prepárese: Más de 500 indígenas del pueblo Misak llegarán nuevamente a Bogotá para reclamarle a Petro por incumplimiento

La Alcaldía de Bogotá encendió las alertas ante la llegada de una nueva movilización indígena proveniente del Cauca. Más de 500 integrantes del pueblo Misak se desplazan hacia la capital del país para exigirle al Gobierno de Gustavo Petro respuestas frente a compromisos pendientes relacionados con seguridad, garantías territoriales y cumplimiento de acuerdos.

De acuerdo con información conocida por las autoridades distritales, la caravana salió desde el resguardo La María, en Piendamó, Cauca, en al menos 11 buses tipo escalera y comenzó su recorrido hacia Bogotá desde la tarde del domingo.

También le puede interesar: María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, reveló a quién va a apoyar para las próximas elecciones y no es su suegro

Nueva protesta de los Misak en Bogotá por incumplimientos del gobierno

De acuerdo con Semana, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que los manifestantes llegarán nuevamente a la ciudad para insistir en sus reclamaciones ante el Gobierno nacional.

“Según su propia versión, vienen nuevamente a reclamarle al Gobierno nacional garantías en sus territorios”, indicó el funcionario a través de su cuenta en X.

Lea también: “A Mateo lo torturaron y luego le dispararon”: Dictamen de Medicina Legal revela detalles del brutal asesinato del periodista en Briceño

Las autoridades distritales solicitaron al Ministerio del Interior adelantar espacios de diálogo antes de la llegada de los indígenas para evitar alteraciones de orden público similares a las registradas semanas atrás en el centro de Bogotá.

El Distrito advirtió que la situación requerirá coordinación entre diferentes entidades estatales debido a las múltiples actividades y movilizaciones previstas en la ciudad para este lunes. Por ello, la Alcaldía anunció el despliegue de equipos de Derechos Humanos, Diálogo Social y Asuntos Étnicos para acompañar la jornada.

Puede leer: Dapre prorrogó contrato por 10.000 millones de pesos para abogados que buscan sacar a Petro de la lista Clinton

Información preliminar conocida por las autoridades señala que algunos de los puntos a los que se dirigirían los indígenas serían la sede de la Cancillería de Colombia y el Ministerio del Interior, lugares donde ya se habían registrado tensiones en protestas anteriores.

En la movilización realizada semanas atrás, integrantes del pueblo Misak protagonizaron momentos de alta tensión cerca del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería, luego de intentar ingresar al edificio. La situación obligó a activar protocolos de seguridad y dejó durante varias horas a funcionarios confinados dentro de las instalaciones.

Más noticias: Así será el último adiós a Germán Vargas Lleras luego de luchar contra el cáncer

Las protestas también generaron bloqueos en el centro de Bogotá y afectaciones en la movilidad, mientras las comunidades indígenas exigían mayor atención frente a la crisis de seguridad que enfrentan en sus territorios del Cauca y el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno nacional.