Así será el último adiós a Germán Vargas Lleras luego de luchar contra el cáncer

Colombia despide este lunes, 11 de mayo, a Germán Vargas Lleras, una de las figuras más influyentes de la política nacional en las últimas décadas. El exvicepresidente falleció luego de enfrentar un cáncer, y sus honras fúnebres serán en Bogotá en donde se reunián expresidentes, dirigentes políticos, empresarios y ciudadanos que reconocen su legado en la infraestructura, la seguridad y la vida pública del país.

Tras dos días de cámara ardiente en el Palacio de San Carlos, las ceremonias de despedida continúan este lunes con una eucaristía en la Catedral Primada de Bogotá. Posteriormente, las exequias se realizarán en una ceremonia privada en Jardines de Paz, al norte de la capital.

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Bogotá se prepara para darle el último adiós a Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras deja una extensa trayectoria en la política colombiana. Inició su carrera pública como concejal de Bogotá a los 19 años y posteriormente ocupó cargos como senador, presidente del Congreso, ministro del Interior y de Justicia, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República durante el gobierno de Juan Manuel Santos entre 2014 y 2017. Además, lideró el partido Cambio Radical y se consolidó como uno de los líderes políticos más influyentes del país.

Durante los homenajes, distintos sectores destacaron su capacidad de ejecución y liderazgo en proyectos de infraestructura como las autopistas 4G y 5G, así como en programas de vivienda de interés social y reformas relacionadas con la seguridad y la extinción de dominio.

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Su hermano, Enrique Vargas, resaltó su compromiso con el país y su lucha contra el narcotráfico y los grupos ilegales. “Hemos perdido a uno de los hombres más preparados y comprometidos con Colombia”, afirmó durante las ceremonias de despedida.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez destacó las convicciones democráticas y la firmeza del exvicepresidente, mientras que Iván Duque recordó la amistad y las conversaciones que compartieron sobre el futuro del país y la familia.

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También fue recordado el atentado con libro bomba que sufrió Vargas Lleras en 2005 cuando era senador, un episodio del que sobrevivió y que marcó su vida pública. Sus allegados lo describieron como “un guerrero” que enfrentó tanto la violencia como la enfermedad hasta sus últimos días.

Leonor, quien trabajó durante más de tres décadas como su secretaria privada, aseguró que el mayor legado del exvicepresidente fue “su compromiso con Colombia y su honestidad”.