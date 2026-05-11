Dapre prorrogó contrato por 10.000 millones de pesos para abogados que buscan sacar a Petro de la lista Clinton

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre, amplió hasta el 30 de junio de 2026 el contrato firmado con la firma británica Amadeus Consultancy Limited para prestar asesoría jurídica internacional relacionada con las sanciones impuestas al presidente Gustavo Petro tras su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como la Lista Clinton.

El acuerdo, suscrito el pasado 9 de enero, mantiene el monto inicial de dos millones de libras esterlinas, equivalentes a cerca de 10.000 millones de pesos.

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Amplían el contrato con firma inglesa para sacar a Petro de la Lista Clinton

De acuerdo con Blu radio, inicialmente este contrato tenía vigencia hasta el 30 de abril de este año, pero ahora continuará por más de un año adicional.

Según los documentos oficiales, la contratación tiene como propósito brindar acompañamiento técnico y jurídico especializado frente a regímenes internacionales de sanciones financieras aplicados por autoridades extranjeras. Entre las labores incluidas se encuentran análisis normativos, elaboración de conceptos técnicos y estudios sobre riesgos institucionales y reputacionales.

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La Presidencia justificó la ampliación del contrato argumentando que los procesos relacionados con la defensa internacional del mandatario requieren continuidad y acompañamiento permanente debido a la complejidad de los trámites y procedimientos ante autoridades extranjeras.

Además, el Dapre indicó que no se trata de una actividad de ejecución inmediata, sino de una estrategia progresiva de defensa jurídica que demanda seguimiento técnico constante.

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Aunque el valor total del contrato permanece sin modificaciones, ya se efectuó un primer desembolso por 2.500 millones de pesos. Los 7.500 millones restantes quedarán sujetos a la entrega de informes y a la validación del cumplimiento contractual.

Durante la ejecución también se presentaron ajustes administrativos y tributarios. De acuerdo con el documento de prórroga, surgió la obligación para la firma contratista de registrarse ante la DIAN y asumir el pago del IVA correspondiente a los servicios prestados en el país, situación que alteró el cronograma previsto para los pagos.

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Como parte de las modificaciones, el Dapre anunció la creación de una mesa técnica encargada de apoyar la supervisión del contrato. Esta instancia tendrá la función de revisar los informes entregados por la consultora y verificar de manera ágil el cumplimiento de las obligaciones pactadas para autorizar los desembolsos pendientes.

Cuando el contrato fue firmado en enero, el presidente Petro defendió públicamente el uso de recursos del Estado para asumir su defensa jurídica internacional.