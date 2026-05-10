Mujer luchó contra ladrón en Chapinero, que le robó el celular y terminó ayudando a capturarlo

Foto mujer enfrentó a ladrón en Chapinero tras robo de celular y ayudó a capturarlo en plena calle.

Una mujer se convirtió en una heroína sin capa en una escena de valentía en Chapinero, Bogotá, luego de enfrentar directamente al hombre que presuntamente acababa de robarle su celular. Lejos de quedarse inmóvil ante el delito, la víctima decidió abalanzarse sobre el señalado ladrón, forcejear con él en plena vía pública y, con ayuda de varios ciudadanos, logró retenerlo hasta la llegada de la Policía.

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El hecho ocurrió en el sector de Chapinero Alto y quedó registrado por una cámara de seguridad que captó el momento exacto en que la mujer persigue al presunto delincuente, le impide escapar y comienza a pedir ayuda a gritos mientras lucha por recuperar sus pertenencias.

Valiente reacción en Chapinero: mujer forcejeó con ladrón y la comunidad terminó reteniéndolo

La escena rápidamente se volvió viral y generó reacciones entre usuarios en redes sociales, quienes destacaron la valentía de la víctima y la rápida reacción de la comunidad para impedir que el hombre escapara.

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De acuerdo con información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el capturado es un hombre de 27 años señalado de cometer un hurto mediante la modalidad de raponazo.

El mayor Diego Buitrago, oficial de la institución, explicó en tercera persona que la captura se logró dentro de las acciones desarrolladas en el marco de la estrategia “Seguridad, dignidad y democracia”, implementada por la Policía en distintos sectores de la capital.

“Uniformados de la Estación de Policía Chapinero capturaron a una persona señalada de hurtar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto. Los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje”, indicó el oficial.

Según el reporte entregado por las autoridades, los uniformados fueron alertados inicialmente a través del dispositivo móvil institucional sobre la retención de un presunto delincuente por parte de ciudadanos en plena vía pública.

El mayor Buitrago señaló que, al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre que ya estaba siendo señalado directamente por la comunidad como el presunto responsable del robo.

“Fueron alertados a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la ciudadanía. Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona señalada por la comunidad y gracias a la pronta reacción policial fue capturado”, explicó.

Momentos antes de su captura, el hombre habría despojado a la mujer de su teléfono móvil y posteriormente intentó huir del lugar.

Sin embargo, la víctima decidió reaccionar de inmediato.

En el video se observa cómo corre detrás del sospechoso, se lanza sobre él y comienza un fuerte forcejeo mientras le exige que devuelva el celular.

Su reacción permitió que varias personas que transitaban por la zona intervinieran para ayudar a inmovilizar al hombre hasta que llegaron los agentes.

Finalmente, el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el delito de hurto.

La Policía Nacional aprovechó el caso para reiterar el llamado a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo y mantener la articulación entre comunidad y autoridades.

“La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada por la seguridad de la ciudad”, concluyó el mayor Buitrago.

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El caso volvió a abrir el debate sobre la percepción de inseguridad en Bogotá, pero también dejó una escena poco común: una víctima que decidió no rendirse y terminó siendo pieza clave en la captura de quien presuntamente intentó robarla.