‘Me encanta vivir en Bogotá’: hombre intentó ingresar una señal de tránsito a un TransMilenio

En rede sociales ha circulado un video en los últimos días, de un hombre que ingresa una señal de tránsito a una estación de TransMilenio. En el clip que se ha viralizado, se observa que el individuo quiso subir el objeto de movilidad a un articulado; sin embargo, debido a lo largo del tubo no lo pudo entrar.
Lea también: Megatoma en el Restrepo dejo al descubierto una fábrica casera de tusi y otras drogas: hubo cuatro capturados
Los internautas más allá de lo inusual de la escena, reprocharon que el hombre entrara un artefacto de esos sin que las autoridades o los guardias de seguridad se lo impidieran; igualmente hubo quienes se lo tomaron con gracia.
"Y donde está la policía“; ”no tenemos autoridad en esta ciudad“; ”Que falta de empatía, nadie ayuda a esa pobre alma con la señal de tránsito“, fueron algunos de los comentarios.
Multas y precio en TransMilenio para 2026
Las multas en TransMilenio están regidas principalmente por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana .Para este 2026 , los valores se han ajustado y las sanciones se dividen según la gravedad del comportamiento.
1. Evasión del pago (Colarse)
Es la infracción más frecuente y está catalogada como Multa Tipo 2 .
- Costo 2026: Aproximadamente $233.454 .
2. Acceso por lugares no autorizados
Si en lugar de usar el torniquete entra saltando las barreras o ingresando por las puertas laterales de las estaciones ( Multa Tipo 1 ).
- Costo 2026: Alrededor de $116.727 .
3. Comportamientos que afectan la convivencia
Existen sanciones por actos que incomoden a otros pasajeros o dañen la infraestructura:
- Ruido excesivo: Escuchar música o videos a alto volumen sin audífonos ahora puede cobrar una multa de más de $200.000 (Multa Tipo 1/2 según la gravedad de la perturbación).
- Consumo de alimentos: Está prohibido comer o beber dentro del sistema; la multa supera los $116.000 .
- Fumar o vapear: Sancionado bajo las normas de espacios públicos cerrados.
- Obstruir puertas: Impedir el cierre de las puertas de los vagones o autobuses.