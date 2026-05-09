‘Me encanta vivir en Bogotá’: hombre intentó ingresar una señal de tránsito a un TransMilenio

Hombre intentó ingresar una señal de tránsito a una estación de TransMilenio.

En rede sociales ha circulado un video en los últimos días, de un hombre que ingresa una señal de tránsito a una estación de TransMilenio. En el clip que se ha viralizado, se observa que el individuo quiso subir el objeto de movilidad a un articulado; sin embargo, debido a lo largo del tubo no lo pudo entrar.

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Los internautas más allá de lo inusual de la escena, reprocharon que el hombre entrara un artefacto de esos sin que las autoridades o los guardias de seguridad se lo impidieran; igualmente hubo quienes se lo tomaron con gracia.

"Y donde está la policía“; ”no tenemos autoridad en esta ciudad“; ”Que falta de empatía, nadie ayuda a esa pobre alma con la señal de tránsito“, fueron algunos de los comentarios.

Multas y precio en TransMilenio para 2026

Las multas en TransMilenio están regidas principalmente por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana .Para este 2026 , los valores se han ajustado y las sanciones se dividen según la gravedad del comportamiento.

1. Evasión del pago (Colarse)

Es la infracción más frecuente y está catalogada como Multa Tipo 2 .

Costo 2026: Aproximadamente $233.454 .

2. Acceso por lugares no autorizados

Si en lugar de usar el torniquete entra saltando las barreras o ingresando por las puertas laterales de las estaciones ( Multa Tipo 1 ).

Costo 2026: Alrededor de $116.727 .

3. Comportamientos que afectan la convivencia

Existen sanciones por actos que incomoden a otros pasajeros o dañen la infraestructura: