“Exhibida y esposada”: Colombia extraditó de Chile a alias ‘Pelirroja’, una de las más buscadas del país

Foto alias ‘Pelirroja’, una de las más buscadas de Colombia, fue expulsada de Chile y capturada en Bogotá.

La llegada de Ana Milena Álvarez Aguirre, conocida con el alias de ‘Pelirroja’, volvió a poner la atención sobre los operativos internacionales contra ciudadanos colombianos requeridos por la justicia. La mujer, considerada una de las personas “más buscadas de Colombia”, fue expulsada desde Chile y capturada apenas aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde apareció esposada y bajo estrictas medidas de seguridad.

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La mujer, de 33 años, era requerida por las autoridades en el departamento del Valle del Cauca y tenía vigentes tres órdenes de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

Capturaron en El Dorado a alias ‘Pelirroja’: tenía órdenes por homicidio y concierto para delinquir

La operación fue confirmada por Migración Colombia, entidad que explicó que alias ‘Pelirroja’ llegó al país en calidad de expulsada desde territorio chileno, luego de ser ubicada y detenida por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

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Según la autoridad migratoria, la captura se produjo en medio de la política de deportación de migrantes impulsada por el gobierno chileno, que en las últimas semanas ha permitido el retorno de varios colombianos requeridos por la justicia nacional.

Al llegar a Bogotá, Ana Milena Álvarez Aguirre fue recibida por oficiales de Migración Colombia, quienes realizaron el proceso de identificación y control migratorio antes de entregarla formalmente a las autoridades judiciales encargadas de continuar con el proceso penal en su contra.

La escena generó impacto luego de que se conocieran imágenes de alias ‘Pelirroja’ descendiendo del vuelo bajo custodia, esposada y rodeada por funcionarios de seguridad, mientras era trasladada para responder por los delitos que se le atribuyen en Colombia.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, explicó en tercera persona que la mujer había sido buscada intensamente por la Policía Nacional desde el año pasado debido a su presunta participación en varios hechos delictivos en el Valle del Cauca.

“La Policía Nacional, principalmente en el Valle del Cauca, había ordenado desde el año pasado la búsqueda de Ana Milena Álvarez Aguirre, alias ‘Pelirroja’, ciudadana colombiana que tenía delitos pendientes en el país”, expresó la funcionaria.

Asimismo, Arriero aseguró que las autoridades chilenas lograron ubicarla rápidamente y coordinar su retorno al país para enfrentar los procesos judiciales correspondientes.

“La ciudadana colombiana fue ubicada por la Policía de Investigaciones de Chile y traída al país en calidad de expulsada en tiempo récord para que responda ante la justicia”, manifestó.

De acuerdo con Migración Colombia, la cooperación entre países de Sudamérica ha permitido fortalecer el intercambio de información y facilitar la deportación de ciudadanos colombianos requeridos por delitos graves.

La entidad explicó que Chile ha intensificado las expulsiones de extranjeros con antecedentes judiciales, varios de ellos colombianos que actualmente son recibidos por las autoridades migratorias al llegar al país y posteriormente puestos a disposición de jueces y fiscales.

Aunque hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre los hechos específicos por los que era buscada alias ‘Pelirroja’, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con su presunta participación en estructuras delincuenciales y actividades criminales en el suroccidente colombiano.

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Por ahora, Ana Milena Álvarez Aguirre deberá comparecer ante la justicia colombiana mientras avanzan los procesos en su contra, en un caso que vuelve a evidenciar la cooperación internacional entre organismos de seguridad para ubicar y capturar a personas requeridas por delitos de alto impacto en el país.