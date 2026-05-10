Masacre en fiesta del Día de las Madres, dejó cuatro muertos: hombres armados abrieron fuego contra civiles

La celebración del Día de las Madres terminó convertida en una tragedia en el corregimiento de Palmira, jurisdicción del municipio de Puebloviejo, Magdalena, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en medio de una fiesta y abriera fuego indiscriminadamente contra los asistentes. El ataque dejó al menos cuatro personas muertas y varias más heridas, desatando escenas de terror entre las familias que se encontraban reunidas en el parque principal del barrio La Esperanza.

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De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, la balacera ocurrió en la madrugada cuando decenas de personas compartían en medio de la celebración del Día de la Madre. Testigos relataron que varios sujetos armados llegaron repentinamente al lugar y comenzaron a disparar sin mediar palabra, generando pánico entre quienes intentaban escapar del ataque.

Terror en fiesta familiar en Magdalena: ataque armado dejó cuatro muertos, entre ellos un menor de 15 años

Las víctimas mortales fueron identificadas como José Antonio Gutiérrez Sevilla, de 54 años, conocido en la comunidad con el alias de “Aramis”; Mario Luis Gutiérrez Bravo, de 20 años; Alberto Mario Gutiérrez Corrales, de 29; y el adolescente José David Gutiérrez Corrales, de apenas 15 años. Todos murieron en el sitio debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos.

Según las primeras versiones, las víctimas quedaron atrapadas en medio del tiroteo mientras intentaban buscar refugio detrás de paredes, vehículos y viviendas cercanas. Algunas personas se lanzaron al piso tratando de protegerse, pero varias terminaron alcanzadas por las balas en plena vía pública.

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En medio de la confusión y los gritos, habitantes del sector auxiliaron a los heridos y ayudaron a trasladarlos a centros asistenciales cercanos. Entre las personas lesionadas se encuentran Harlinton Suárez Mejía, Stewen José Gutiérrez Bravo y Rosalba Retamozo, quienes permanecen bajo atención médica especializada debido a la gravedad de sus heridas.

Tras la masacre, unidades de la Policía Nacional llegaron rápidamente al corregimiento y desplegaron operativos en diferentes sectores de Palmira y Puebloviejo. Según información preliminar, los uniformados lograron la captura de cuatro personas que serían señaladas de participar presuntamente en el ataque armado.

Las autoridades explicaron en tercera persona que actualmente se adelantan las investigaciones para establecer los móviles de la masacre y determinar si el hecho estaría relacionado con disputas criminales o retaliaciones entre estructuras delincuenciales que operan en esta zona del departamento del Magdalena.

Mientras avanzan las pesquisas judiciales, los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en Ciénaga, donde se realizan los procedimientos forenses correspondientes antes de ser entregados a sus familiares.

La tragedia ha generado profunda conmoción en la comunidad de Palmira, donde residentes aseguran que la celebración del Día de las Madres terminó marcada por el miedo, el llanto y la incertidumbre. Habitantes del corregimiento manifestaron sentirse preocupados por el incremento de la violencia y pidieron mayor presencia de las autoridades para evitar nuevos hechos de sangre.

El ataque también volvió a encender las alarmas sobre la situación de seguridad en varias zonas del departamento del Magdalena, donde en los últimos meses se han registrado diferentes episodios violentos relacionados con estructuras armadas y disputas territoriales.

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Por ahora, las autoridades continúan recopilando testimonios y material probatorio para esclarecer completamente lo ocurrido en esta masacre que enluta a varias familias y deja una nueva herida en medio de las celebraciones del Día de la Madre en Colombia.