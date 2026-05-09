¿Estaban distanciados?: en entrevista la exesposa de Germán Vargas Lleras reveló detalles sobre su relación y estado de salud

La muerte de Germán Vargas Lleras no solo provocó conmoción en la política colombiana, sino que también revivió detalles íntimos sobre su vida personal y las relaciones que marcaron su historia. Una de las revelaciones que más llamó la atención tras su fallecimiento fue la última entrevista que concedió su exesposa, Luz María Zapata, semanas antes de la muerte del exvicepresidente, en la que dejó entrever un posible distanciamiento mientras hablaba de su delicado estado de salud.

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La conversación ocurrió el pasado 13 de marzo en el programa Dos Puntos, dirigido por la periodista Vanessa de la Torre. Allí, Luz María Zapata fue consultada directamente sobre la condición médica de quien fue su compañero sentimental durante más de 25 años.

La confesión de Luz María Zapata sobre la salud de Germán Vargas Lleras que tomó fuerza tras su fallecimiento

La respuesta sorprendió por el tono reservado con el que habló sobre la situación de Germán Vargas Lleras y porque dejó claro que no conocía mayores detalles sobre la evolución de su enfermedad.

“Vanessa, me gustaría saber es lo mismo que sabe todo el mundo”, expresó la exesposa del dirigente político durante la entrevista radial, frase que para muchos evidenció la distancia que existía entre ambos tras su divorcio, oficializado públicamente en 2024.

Sin embargo, pese a la aparente separación emocional y personal, Luz María Zapata también dejó ver el profundo afecto y admiración que seguía sintiendo hacia el exvicepresidente.

La dirigente política afirmó que “él siempre ha estado en mis oraciones” y recordó que había sido “el hombre más importante después de su papá” en su vida.

Además, manifestó públicamente su deseo de que Vargas Lleras pudiera superar la enfermedad que enfrentaba desde hacía varios años.

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“Solo deseo que como ese gran batallador que es también pueda salir de esta batalla que está librando”, expresó durante aquella entrevista, que hoy cobra especial relevancia tras confirmarse el fallecimiento del líder de Cambio Radical este 8 de mayo de 2026.

La muerte de Germán Vargas Lleras ocurrió luego de un largo deterioro en su estado de salud. El político permaneció internado inicialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo y posteriormente fue trasladado a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde finalmente murió por complicaciones derivadas de la enfermedad.

Aunque durante años manejó el tema con absoluta reserva, diferentes versiones conocidas en el ámbito político indicaban que desde 2016 habría sido diagnosticado con un tumor cerebral.

Tras conocerse la noticia de su muerte, Luz María Zapata volvió a pronunciarse públicamente, esta vez a través de sus redes sociales. La excandidata vicepresidencial compartió varias fotografías junto al exvicepresidente y escribió un corto mensaje que rápidamente se volvió viral.

“Descansa en paz”, publicó la dirigente política junto a imágenes donde ambos aparecen sonrientes y compartiendo momentos personales alejados de la vida pública.

La publicación generó reacciones de figuras reconocidas como Ingrid Betancourt, quien le escribió que “sabía lo duro que había sido todo este proceso” y le envió “un abrazo desde el alma”. También reaccionó la sexóloga Flavia Dos Santos, quien expresó sus condolencias.

La vida sentimental de Germán Vargas Lleras estuvo marcada principalmente por dos mujeres. Antes de su relación con Luz María Zapata, el dirigente político estuvo casado con María Beatriz Umaña Sierra, considerada por muchos como su primer gran amor.

De esa unión nació Clemencia Vargas Umaña, la única hija del exvicepresidente.

A diferencia de Luz María Zapata, quien tuvo una vida pública activa y participó en política nacional como fórmula vicepresidencial de Luis Gilberto Murillo, María Beatriz Umaña Sierra siempre mantuvo un perfil mucho más reservado.

La primera esposa de Germán Vargas Lleras desarrolló una carrera diplomática como consejera de Relaciones Exteriores y encargada de negocios en la Embajada de Colombia en Panamá. También trabajó como agregada cultural en la Embajada de Colombia en México.

Pese al fallecimiento del dirigente político, Umaña Sierra no ha emitido declaraciones públicas, manteniéndose fiel al bajo perfil que ha conservado durante décadas.

Mientras tanto, la atención también se ha concentrado en Clemencia Vargas, quien construyó una exitosa carrera como bailarina profesional en Estados Unidos y participó en espectáculos de artistas internacionales como Beyoncé, Destiny’s Child y NSYNC.

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Ahora, tras la muerte de Germán Vargas Lleras, las declaraciones de Luz María Zapata en aquella última entrevista han tomado un nuevo significado, especialmente por las pistas que dejaron sobre la relación que ambos mantenían después de su separación y en medio de la enfermedad que finalmente terminó apagando la vida de uno de los políticos más influyentes de Colombia.