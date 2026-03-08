Noticias

¿Con cuántos votos ganó Claudia López la ‘Consulta de las Soluciones’ para convertirse en candidata presidencial?

La exalcaldesa de Bogotá entra oficialmente en la carrera por la presidencia de la república.

Claudia López
Por Julián Alzate

Colombia vivió una nueva jornada electoral previa a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, donde se terminará de definir el futuro reciente de la nación. Este 8 de marzo, se decidieron los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como de las consultas interpartidistas para definir algunos de los candidatos que entrarán en carrera por llegar a la Casa de Nariño.

En una de las consultas se encontraba la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien competía por un lugar en la carrera por la presidencia en un mano a mano con Leonardo Huerta, quien, a pesar de no contar con la misma fuerza de su contrincante, conformó la ‘Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación’.

Claudia López será candidata a la presidencia de Colombia después de la consulta

Tal como se esperaba desde antes de la jornada electoral, Claudisa López se convierte en candidata presidencial en busca de llegar a la casa de Nariño. Con una amplia diferencia sobre su contendiente, la política buscará durante los próximos dos meses tratar de sumar votantes para poder escalar en las encuestas y llegar con mejor posicionamiento al día de las elecciones.

Por otro lado, podrían llegar alianzas con otros candidatos y tratar de sumar fuerzas, teniendo en cuenta que tanto Abelardo De La Espriella como Iván Cepeda son los dos más sonados y favoritos a ocupar el puesto que dejará Gustavo Petro.

¿Con cuántos votos ganó Claudia López la consulta?

A pesar de que no se han cerrado los conteos de las votaciones, la Registraduría ya da como ganadora a Claudia López que, dada la tendencia de votantes, es la ganadora de la consulta y la candidata presidencial por el ‘Centro’.

Por ahora, con corte a las 5:36 de la tarde, Claudia López tiene en total 214.123 votos, casi 200.000 más que su contrincante, que apenas ronda los 16.000.

Con el pasar de los boletines y reportes, la tendencia podría dejar la diferencia entre ambos precandidatos mucho más amplia, teniendo en cuenta que el nombre de Claudia López sigue teniendo un peso importante en el ámbito político a nivel nacional.

