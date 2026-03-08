¿Con cuántos votos ganó Claudia López la ‘Consulta de las Soluciones’ para convertirse en candidata presidencial?

Colombia vivió una nueva jornada electoral previa a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, donde se terminará de definir el futuro reciente de la nación. Este 8 de marzo, se decidieron los integrantes del Senado de la República y la Cámara de Representantes, así como de las consultas interpartidistas para definir algunos de los candidatos que entrarán en carrera por llegar a la Casa de Nariño.

En una de las consultas se encontraba la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien competía por un lugar en la carrera por la presidencia en un mano a mano con Leonardo Huerta, quien, a pesar de no contar con la misma fuerza de su contrincante, conformó la ‘Consulta de las Soluciones: Salud, Seguridad y Educación’.

Claudia López será candidata a la presidencia de Colombia después de la consulta

Tal como se esperaba desde antes de la jornada electoral, Claudisa López se convierte en candidata presidencial en busca de llegar a la casa de Nariño. Con una amplia diferencia sobre su contendiente, la política buscará durante los próximos dos meses tratar de sumar votantes para poder escalar en las encuestas y llegar con mejor posicionamiento al día de las elecciones.

Por otro lado, podrían llegar alianzas con otros candidatos y tratar de sumar fuerzas, teniendo en cuenta que tanto Abelardo De La Espriella como Iván Cepeda son los dos más sonados y favoritos a ocupar el puesto que dejará Gustavo Petro.

¿Con cuántos votos ganó Claudia López la consulta?

A pesar de que no se han cerrado los conteos de las votaciones, la Registraduría ya da como ganadora a Claudia López que, dada la tendencia de votantes, es la ganadora de la consulta y la candidata presidencial por el ‘Centro’.

Por ahora, con corte a las 5:36 de la tarde, Claudia López tiene en total 214.123 votos, casi 200.000 más que su contrincante, que apenas ronda los 16.000.

Con el pasar de los boletines y reportes, la tendencia podría dejar la diferencia entre ambos precandidatos mucho más amplia, teniendo en cuenta que el nombre de Claudia López sigue teniendo un peso importante en el ámbito político a nivel nacional.