Programe sus traslados este domingo: anuncian cierres y desvíos viales en Bogotá por elecciones legislativas

Cierres y desvíos en Bogotá por las Elecciones de Congreso de la República

Con el objetivo de facilitar las Elecciones al Congreso de la República 2026, la Secretaría de Movilidad de Bogotá dio a conocer los cierres viales que se contemplan en los puestos de votación que acogen el mayor número de mesas, por temas de aforo y seguridad vial.

Corferias

Los cierres de vías programados en inmediaciones de Corferias, serán entre la carrera 33 y carrera 44 y entre la avenida Américas y calle 26, con acceso controlado a los residentes del sector. Se garantizará en todo momento el acceso a los equipamientos de salud y vehículos de emergencia, incluidos dentro del cuadrante descrito.

La zona de cierre obedece principalmente a la cantidad de votantes que alberga el puesto de Corferias y a temas de seguridad en prevención y posible atención de contingencias.

Para acceder al sector, los votantes lo pueden realizar a través de la calle 26, la carrera 33 y la avenida la Esperanza. El ingreso de los votantes a las instalaciones de Corferias se realizará por los puntos habituales sobre la carrera 40 y el arco de la carrera 33.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la calle 25, deben tomar las siguientes rutas alternas:

Las personas que transiten al oriente, deben continuar por la calle 26 y conectar con la avenida NQS buscando su recorrido habitual.

Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que circulan por la carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi), deben tomar las siguientes rutas alternas:

Las personas que vayan al norte, deben continuar al occidente por la avenida de las Américas, carrera 50 al norte y continuar con su recorrido habitual.

Quienes se dirijan al sur, deben continuar al oriente por la calle 26 y conectar con la avenida . NQS al sur y continuar con su recorrido habitual.

Sólo se permite el ingreso de vehículos acreditados, los cuales deben utilizar la ruta avenida de la avenida Américas - carrera 40 hasta el edificio de parqueaderos de Corferias.

Los vehículos que pertenecen a los cuerpos de seguridad del estado en todo momento tendrán ingreso por la avenida El Dorado con carrera 39.

Corferias por escrutinio

Se autorizan a partir de las 3:00 p. m. del 08 de marzo hasta las 01:00 p. m. del 9 de marzo de 2026, las afectaciones viales que se describen a continuación, en las vías aledañas a Corferias por escrutinio de votos.

●Cierre de la calzada norte de la avenida La Esperanza entre la avenida de Las Américas hasta la carrera 40 (avenida. Pedro León Trabuchi).

●Cierre total calle 25 entre las carrera 37 y carrera 40 (avenida Pedro León Trabuchi).

●Cierre total de la carrera 37 entre la avenida Esperanza y calle 25.

●Cierre total de la carrera 40 calzada oriental entre la avenida de Las Américas y calle 25

Se debe garantizar el acceso controlado a residentes del sector y comercio de los tramos viales afectados.

Rutas alternas

●Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la avenida la Esperanza al occidente, deben continuar por la avenida de las Américas, luego la carrera 50 y la avenida la Esperanza para continuar con su recorrido habitual.

●Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la calle 25 al oriente, deben tomar la carrera 40 al norte o sur y buscar conectividad al oriente por la calle 26 o avenida de las Américas.

●Las rutas de transporte público colectivo, SITP y vehículos particulares, que normalmente circulan por la carrera 37 al norte, deben continuar al oriente por la avenida la Esperanza y buscar conectividad a través de la avenida de las Américas.

Plaza de Bolívar

Se autoriza el cierre de vías en las inmediaciones de Plaza de Bolívar y la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la carrera 8 entre calle 12B y calle 10 y de igual manera la calle 10 y carrera 9 entre calles 12B y calle 10, desde las 06:00 p. m. del 7 de marzo de 2026 hasta las 08:00 p. m. del 8 de marzo de 2026.

No obstante, para acceder al puesto de votación, se puede realizar a través la carrera Novena a la altura de la calle 12B.

Desvíos

●Los vehículos que se dirigen por la carrera 8 en sentido norte-sur, deberán tomar la calle 12B al occidente, carrera 9 al norte, calle 17 al occidente y carrera 10 al sur.

●Los vehículos que habitualmente toman la carrera 9 al norte, deberán continuar por la carrera 10.

Otros cierres durante la jornada

A partir de la información suministrada por la Registraduría Distrital, los lugares en donde se determine la necesidad de cierres viales por la instalación de puestos de votación, se deberá realizar en coordinación y concertadamente con la Policía de Metropolitana de Bogotá y con previo conocimiento del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para esta jornada electoral, los siguientes puestos de votación se tienen contemplados cierres temporales.

Es importante resaltar que, desde el PMU, se evaluará la implementación de acciones complementarias en los puntos que se mencionan a continuación, con el objetivo de garantizar adecuadas condiciones de movilidad y seguridad para los asistentes a la jornada electoral.

Localidad, nombre del puesto, dirección, día inicio, hora inicio, dia final y hora final