Indignante: conductor atropelló y golpeó a un policía de tránsito por pedirle que detuviera su carro

Un grave hecho de intolerancia en Bogotá se registró este martes 3 de marzo cerca a la Terminal del Salitre, donde un conductor capturado atropelló y agredió a un uniformado de la Policía de Tránsito. El sujeto, que intentó huir tras omitir una señal de pare, ahora enfrenta cargos ante la Fiscalía por el delito de violencia contra servidor público.

Los hechos ocurrido sobre las 4 de la tarde, causaron indignación en las redes sociales, ya que internautas reprocharon la violenta actitud del conductor, pasando por encima de la autoridad.

La persecución no fue difícil, pero terminó de la peor manera. Cuando el policía lo alcanzó en su moto, el sujeto, sin pensarlo dos veces, le echó el carro encima. El agente alcanzó a saltar de la moto justo antes de que el vehículo lo atropellara gravemente.

El conductor se bajó del carro diciendo todo tipo de improperios; en los videos que ya son virales en X (antes Twitter), se ve cómo el hombre, en un acto de total irracionalidad, se le va encima al policía y le propina varios golpes. “¡Respete a la autoridad!”, gritaban algunos transeúntes.

Al final, al sitio llegaron varios refuerzos de la Policía de Bogotá que lograron reducir al agresor, quien terminó esposado y subido a una patrulla.

De esta manera, la Policía de Tránsito informó que el hombre fue trasladado a la URI de la Fiscalía, donde deberá responder por:

Violencia contra servidor público.

Daño en bien ajeno.

Lesiones personales.

Es importante señalar que se pudo establecer que el conductor en cuestión, tenía dos multas de tránsito y le fueron impuestas otras dos en lugar de los hechos.

Pronunciamiento de Carlos Fernando Galán