“Salí a almorzar y terminé encañonado”: Reconocido periodista de Caracol vivió angustiante momento en Bogotá

La inseguridad en Bogotá sigue siendo uno de los problemas que más aqueja a la ciudadanía, día a día los capitalinos son víctimas de atracos y robos en cualquier zona de la ciudad. En esta ocasión un reconocido periodista vivió un angustiante momento, luego de que presenciara en carne propia un asaltado mientras almorzaba.

El mencionado comunicador social es Diego Guauque, quien trabaja como reportero para el programa investigativo Séptimo Día de Caracol Televisión.

Guaque en sus redes sociales publicó un video del robo que sufrió:

“Hoy me tocó vivir en carne propia algo que muchos ciudadanos vienen denunciando desde hace tiempo: la inseguridad ya no distingue horarios ni lugares en Bogotá”, inició el periodista.

El reportero agregó que se encontraba almorzando con dos abogados en un restaurante de la localidad de Usaquén, una de las localidades más “seguras” según él; allí un hombre ingresó al establecimiento y con arma en mano se dirigió hacia uno de sus acompañantes, le apuntó y lo amenazó si no entregaba su reloj.

“Con una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hasta la mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, dijo Diego Guaque.

El periodista agregó que el asaltante parece ser que solo iba por el objeto de valor, ya que no solicitó ni billeteras ni celulares, pues su teléfono se encontraba sobre la mesa y no se lo llevó.

El criminal abandonó el restaurante según Guauque, con total tranquilidad, lo esperaba un motociclista para emprender la huida.

El reportero de Séptimo Día se cuestionó y le consultó a sus seguidores: “¿Han vivido situaciones similares recientemente? ¿En qué zona de la ciudad? ¿Creen que la inseguridad ha aumentado en Bogotá?“.