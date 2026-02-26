Robaron a periodista mientras grababa un informe en Ibagué: Le sacaron navaja para llevársele el celular

Un nuevo episodio de inseguridad volvió a sacudir a Ibagué. Esta vez, la víctima fue un periodista que, mientras cumplía con su labor de informar sobre un accidente de tránsito en vía pública, terminó siendo blanco de un robo que quedó grabado en video.

En las imágenes se observa cómo dos hombres en motocicleta pasan lentamente por el lugar, aparentemente mirando lo que ocurría alrededor del siniestro. El comunicador sostenía su celular para registrar la escena cuando, en cuestión de segundos, el parrillero extendió la mano y le arrebató el dispositivo, su principal herramienta de trabajo.

La reacción fue instintiva. El periodista corrió detrás de la motocicleta con la esperanza de recuperar su teléfono. Sin embargo, al lograr acercarse, los sujetos sacaron una navaja y lo amenazaron. El miedo lo paralizó. En medio del forcejeo cayó al suelo y quedó en estado de shock.

“Quedé en shock, no sabía qué hacer, y en ese momento fui auxiliado por una patrulla de la Policía que me brindó su ayuda y apoyo”, relató el comunicador en declaraciones recogidas por El Heraldo.

Más allá del hurto, el episodio refleja la vulnerabilidad que enfrentan los ciudadanos en espacios públicos.

Tras el hecho, la Policía inició el rastreo del dispositivo. Gracias al seguimiento y a la revisión de cámaras de seguridad, los uniformados lograron identificar la placa de la motocicleta y ubicar la vivienda de uno de los presuntos implicados. Según informaron las autoridades, la madre de uno de los señalados atendió a los agentes y, tras conocer lo ocurrido, accedió a entregar el celular robado.

Aunque el equipo fue recuperado, el susto y la sensación de inseguridad permanecen.