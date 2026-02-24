Cierre total en vía Bogotá-Medellín por derrumbe: hay personas atrapadas

La autopista Bogotá–Medellín permanece con cierre total tras un derrumbe de gran magnitud registrado en el kilómetro 50+700, en jurisdicción del municipio de El Santuario, en el oriente de Antioquia. La información fue confirmada por la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía Antioquia, que advirtió además sobre la posible presencia de personas atrapadas en el sitio.

>>>Le puede interesar<<<: Nuevo frente frío amenaza con llegar a Colombia y afectar con inundaciones al país

De acuerdo con el reporte oficial, la comunidad alertó a las autoridades sobre víctimas que podrían estar bajo el material desprendido. Organismos de socorro, entre ellos bomberos y unidades de gestión del riesgo, se desplazaron a la zona para verificar la situación y adelantar labores de búsqueda y evaluación. Hasta el momento, no se ha confirmado el número de afectados.

Este nuevo episodio se suma a la crítica emergencia por lluvias en Antioquia, que deja cerca de 7.000 damnificados en todo el departamento, según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagran). Las precipitaciones han golpeado con mayor fuerza a la subregión de Urabá, donde extensas áreas rurales permanecen bajo el agua.

En municipios como Arboletes, Turbo, Apartadó, Necoclí, San Pedro de Urabá, Murindó, Chigorodó, San Juan de Urabá, Urrao y El Bagre se declaró la calamidad pública, mientras las autoridades intentan atender la emergencia con ayudas humanitarias. Hasta ahora se han entregado más de 3.200 kits, aunque las condiciones climáticas dificultan el acceso a varias comunidades.

(Para leer): Campesino vio morir a su caballo ahogado en las inundaciones por fuertes lluvias en Colombia

Uno de los sectores más afectados es el agro. Productores reportan pérdidas millonarias en cultivos de plátano, ganadería y otros productos. Las inundaciones han dejado bajo el agua extensas plataneras, lo que representa pérdidas totales, ya que el cultivo no resiste largos periodos de anegación. Ganaderos también alertan por el riesgo en el que se encuentran más de 260.000 reses en distintas zonas del noroccidente del país.

La infraestructura vial es otro de los puntos críticos. En todo el departamento hay al menos 40 frentes activos con maquinaria atendiendo derrumbes, pérdida de banca y deslizamientos. Especial preocupación genera el colapso de puentes modulares que han dejado incomunicadas a cerca de 50.000 personas en el corredor que conecta a Urabá con Córdoba.

Las autoridades gestionan la instalación de un puente militar para restablecer el tránsito lo antes posible, mientras se evalúan soluciones técnicas que permitan recuperar la movilidad en un plazo estimado de un mes. Entre tanto, se habilitaron rutas alternas para mitigar el impacto del aislamiento.

En otras subregiones como el Suroeste y el Bajo Cauca también se reportan movimientos en masa y afectaciones en veredas rurales. Además, la emergencia ha obligado al cierre temporal de instituciones educativas que ahora funcionan como albergues, afectando a miles de estudiantes.

Aunque los pronósticos indican que en el Valle de Aburrá no se esperan eventos extremos en los próximos días, las autoridades mantienen el llamado a la prevención. En Urabá, las condiciones atmosféricas continúan siendo inestables y podrían generar nuevas emergencias.

>>>Para leer<<<: “Las trató como reinas”, habló la Madame de Cartagena sobre millonario norteamericano en mega yate

Mientras avanzan las labores de atención, las autoridades reiteran la recomendación de evitar transitar por vías afectadas, evacuar zonas cercanas a ríos y acatar las indicaciones oficiales, ante una temporada invernal que sigue dejando graves consecuencias en Antioquia.