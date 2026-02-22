Willie Colón estuvo preso en Medellín y de sus días tras las rejas nació una histórica canción

Willie Colón, el icónico salsero fallecido este 21 de febrero de 2026 a los 75 años en Nueva York, pasó 48 horas tras las rejas en Medellín junto a 13 integrantes de su orquesta. El arresto, fue el 7 de septiembre de 1985, este se originó por lo que sería un grave altercado contractual que desencadenó violentos disturbios en el Coliseo Iván de Bedout y daños calculados en millones de pesos.

Lea también: Más allá de la salsa: la fuerte guerra en redes que Willie Colón le declaró a Gustavo Petro y al socialismo

La presentación del artista estaba a cargo de la empresa Rumba Producciones y por un retraso en el vuelo que venía de Bogotá obligó a posponer el inicio del evento desde las 9:00 p. m. hasta la medianoche, bajando los ánimos del público. Al llegar al recinto, Colón denunció que los empresarios no habían entregado el pago pactado, por lo que tomó la decisión de no subir a la tarima.

La multitud, luego de varias horas de espera y excusas por parte de los organizadores, reaccionó destruyendo las instalaciones. Los asistentes lanzaron sillas, derribaron las torres de sonido y se fueron con toda contra el escenario. En medio de el caos hubo varios heridos y pérdidas materiales millonarias.

48 horas en los calabozos del F2 en Belén

En medio de los desmanes, la Policía intervino, pero el blanco de las autoridades fue el talento. Willie Colón y 13 músicos de su agrupación fueron capturados bajo los cargos preliminares de presunta estafa e incumplimiento de contrato. El grupo fue trasladado y recluido en la unidad de inteligencia del F2, ubicada en el barrio Belén de la capital antioqueña.

El confinamiento quedó registrado en una fotografía que el propio artista hizo pública muchos años después, en el 2021, a través de su cuenta en la red social X. En la imagen se le ve sonriente detrás de los barrotes junto a su representante Juan Toro, el bongocero Ray Colón, el cantante Bobby Román y el atrilero conocido como Trigger.

Arresto de Willie Colón y su equipo Archivo: Willie Colón via X

‘Especial No. 5’: la respuesta musical a esa detención

Luego de varios días del acontecimiento, determinaron que la responsabilidad legal recaía directamente sobre los promotores del evento por la falta de pago, la Policía liberó a la orquesta y procedió con la captura de los empresarios, según documentó Blu Radio.

Lejos de archivar el suceso, Colón lo transformó en una especie de crónica periodística cantada. En marzo de 1986 lanzó la canción “Especial Número 5”, el tema que cierra su álbum Contrabando.

Willie Colón y su amor por Medellín Archivo: Willie Colón via X

A pesar del amargo episodio judicial, el ‘Malo del Bronx’ nunca le guardó rencor a la capital antioqueña. Años después del incidente, el artista regresó en diversas por no decir que muchas ocasiones para disfrutar de la región.

Siempre habló del gusto por Medellín y hasta llegó a vivir unos meses allá. A través de su cuenta de X, no ocultó su amor por la ciudad, por lo que compartió fotografías recordando sus rodadas de 2011 en motocicleta por el sector de Las Palmas y otros municipios a las afueras de la ciudad. El afecto se mantuvo firme, tal como el propio salsero lo resumió con ironía al interactuar con un seguidor en 2021: “Si señor, siempre la pasaba bien en Medellín menos las vez que me metieron preso”.