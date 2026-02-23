Nuevo frente frío amenaza con llegar a Colombia y afectar con inundaciones al país

La llegada de un nuevo frente frío en Colombia mantiene en alerta a las autoridades y a los organismos de emergencia, ante el riesgo de un incremento significativo de lluvias, fuertes vientos y aumento en la altura del oleaje en varias regiones del país. El fenómeno, que avanzará sobre el mar Caribe colombiano entre el 22 y el 26 de febrero, podría agravar las condiciones meteorológicas en zonas que aún se recuperan de recientes emergencias climáticas.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este sistema atmosférico impactará principalmente las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, generando precipitaciones de variada intensidad y condiciones marítimas adversas. La advertencia se produce en un momento en el que varias comunidades siguen afrontando las consecuencias de eventos extremos ocurridos a inicios de mes.

Regiones en alerta por incremento de lluvias en Colombia en febrero

El Ideam señaló que se prevé un aumento de precipitaciones en sectores estratégicos como el Golfo de Urabá y en múltiples departamentos del territorio nacional. Entre las zonas con mayor probabilidad de afectación se encuentran Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Las autoridades advierten que estas condiciones podrían elevar el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en áreas ribereñas y en sectores de alta pendiente. Municipios asentados en laderas o cercanos a cuencas hidrográficas deberán intensificar el monitoreo preventivo ante la posibilidad de emergencias.

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres informó que se mantiene la articulación permanente con las entidades territoriales para activar protocolos de prevención y respuesta. La coordinación interinstitucional busca reducir el impacto en comunidades vulnerables y anticipar eventuales evacuaciones.

Fuertes vientos y mar de leva en el Caribe colombiano

En el plano marítimo, la Dirección General Marítima (Dimar) prevé condiciones adversas entre el 24 y el 26 de febrero. Se esperan vientos del norte y noreste con velocidades entre 30 y 50 kilómetros por hora, así como olas con alturas que podrían oscilar entre 2,3 y 3,2 metros en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en los Cayos del Norte.

En sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena, el oleaje podría situarse entre 2,0 y 3,0 metros, generando alteraciones significativas en las actividades marítimas, pesqueras y turísticas. Estas condiciones aumentan la probabilidad de mar de leva, afectaciones en malecones y restricciones temporales en la navegación.

Las autoridades marítimas recomendaron a capitanes de embarcaciones, pescadores artesanales y operadores turísticos extremar precauciones, asegurar naves y estar atentos a los boletines oficiales. Asimismo, instaron a evitar actividades recreativas en el mar mientras persistan las condiciones adversas.

Coordinación nacional ante el riesgo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reiteró que mantiene activa la coordinación con gobernaciones, alcaldías y consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo. El organismo insistió en fortalecer los planes de contingencia, realizar monitoreo permanente de ríos y quebradas y activar sistemas de alerta temprana.

El país aún enfrenta los efectos de una reciente emergencia climática, lo que incrementa la vulnerabilidad en varias zonas. Por ello, las autoridades subrayaron la importancia de la autoprotección, la preparación comunitaria y la información oportuna a través de canales oficiales.

Recomendaciones para la región Caribe

En la región Caribe y en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones preventivas:

Vigilar zonas costeras críticas y reforzar estructuras livianas.

Asegurar techos, embarcaciones e infraestructura expuesta.

Informar oportunamente a pescadores y al sector turismo.

Alejarse de la costa durante eventos de oleaje elevado .

. No transitar por zonas inundadas.

Revisar redes eléctricas y sistemas de drenaje.

Monitorear el comportamiento de los ríos.

Prepararse ante posibles evacuaciones.

Consumir únicamente agua potable y mantener reservas básicas.

También se sugirió aplicar cierres preventivos en playas o malecones si las condiciones lo ameritan y reforzar la vigilancia sanitaria ante posibles brotes asociados a inundaciones.

Recomendaciones para la región Pacífica

En la región Pacífica, donde históricamente se registran altos niveles de precipitación, el llamado es a extremar precauciones en laderas y corredores viales. Las autoridades recomendaron:

Monitorear permanentemente laderas inestables.

Activar sistemas de alerta temprana comunitaria .

. Reportar grietas, deslizamientos o desprendimientos.

Evitar el tránsito por vías rurales durante lluvias intensas.

Vigilar cuencas hidrográficas.

Preparar un kit de emergencia con linterna, radio, botiquín y documentos.

con linterna, radio, botiquín y documentos. Trasladar animales a zonas seguras en caso de inundaciones.

Estas acciones buscan reducir el impacto humano y económico ante un posible incremento de emergencias asociadas a las lluvias.

Llamado a la información oficial

El Ideam y la Dimar reiteraron que la ciudadanía puede consultar información actualizada en sus páginas web y boletines técnicos, donde se publican reportes diarios sobre el comportamiento atmosférico y marítimo. La UNGRD insistió en que la población debe mantenerse informada únicamente por canales oficiales y evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico.

Las autoridades subrayaron que el nuevo frente frío en el Caribe colombiano es un fenómeno propio de la dinámica climática de la región, pero su impacto dependerá de factores locales como la saturación del suelo, la vulnerabilidad de infraestructuras y la capacidad de respuesta institucional.

Mientras el sistema atmosférico avanza, el país se mantiene en vigilancia preventiva. La combinación de lluvias intensas, vientos fuertes y oleaje elevado podría representar un desafío adicional para comunidades costeras, ribereñas y de montaña. Por ello, el mensaje central de las entidades es claro: prevención, monitoreo constante y acción temprana pueden marcar la diferencia ante cualquier eventualidad climática.