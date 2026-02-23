“Las trató como reinas”, habló la Madame de Cartagena sobre millonario norteamericano en mega yate

Durante años su nombre se movió en voz baja entre hoteles de lujo y fiestas privadas en la Heroica. Liliana del Carmen Campos Puello, conocida como “La Madame de Cartagena”, volvió a ser noticia tras una extensa entrevista en la que habló sobre su pasado, los eventos exclusivos que organizó y, en particular, sobre un empresario norteamericano que llegó a la ciudad en un mega yate.

La conversación se dio en el pódcast Más Allá del Silencio, dirigido por el periodista Rafael Poveda, donde reconstruyó cómo, según su versión, levantó un negocio que durante años funcionó en los círculos más exclusivos de Cartagena.

Mega yate, empresarios y fiestas privadas: las confesiones de La Madame de Cartagena en polémica entrevista

Uno de los episodios que más expectativa generó fue la llegada de un mega yate en Cartagena perteneciente a un empresario estadounidense. Campos confirmó que organizó ese encuentro privado.

Según relató, la contactaron con menos de 24 horas de anticipación y le pidieron absoluta discreción. “El empresario no quería fotos ni escándalos. Solo compañía”, contó. Aseguró que más de veinte mujeres asistieron al evento y que, en su versión, “las trató como reinas”.

De acuerdo con su testimonio, cada una habría recibido entre dos y dos millones y medio de pesos, además de obsequios. Cuatro de ellas, afirmó, viajaron posteriormente con el empresario fuera del país.

El relato ha vuelto a poner el foco sobre los eventos privados en yates en Cartagena, un tema que en el pasado generó polémica y abrió investigaciones judiciales.

Más de tres mil mujeres y un negocio exclusivo

En la entrevista, La Madame de Cartagena aseguró que trabajó con más de tres mil mujeres a lo largo de varios años. Según explicó, muchas llegaban por recomendación y el voz a voz.

“Siempre me buscaban. Yo no reclutaba en la calle”, sostuvo. También describió cómo organizaba reuniones privadas con grupos de empresarios, en las que participaban hasta 20 o 25 mujeres.

Su modelo de negocio, afirmó, incluía condiciones pactadas directamente entre adultos y una figura conocida como el “extra”, cuando un cliente deseaba extender el tiempo acordado.

Captura y proceso judicial

El 29 de julio de 2018 fue capturada y acusada de trata de personas y concierto para delinquir. Permaneció privada de la libertad cerca de cinco años en diferentes cárceles del país.

Campos ha reiterado que niega los cargos y sostiene que nunca trabajó con menores de edad. Según declaró en el pódcast, exigía documentación y verificaba identidades para evitar irregularidades.

El caso de La Madame de Cartagena se convirtió en uno de los más mediáticos en la ciudad, al destapar un entramado que involucraba a empresarios, turistas extranjeros y lujosos escenarios como hoteles cinco estrellas y embarcaciones privadas.

Nueva etapa

Tras recuperar la libertad, afirmó estar dedicada a actividades comerciales distintas y aseguró que no regresará al negocio que la hizo famosa. También indicó que no revelará nombres de antiguos clientes.

Sus declaraciones sobre el empresario estadounidense en mega yate vuelven a generar controversia en Cartagena, una ciudad que históricamente ha enfrentado cuestionamientos por el turismo sexual y los excesos en entornos exclusivos.

Mientras tanto, su historia continúa despertando debate sobre los límites entre la vida nocturna de lujo, la legalidad y las responsabilidades individuales en este tipo de actividades.