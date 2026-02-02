Campesino vio morir a su caballo ahogado en las inundaciones por fuertes lluvias en Colombia

La temporada invernal sigue dejando imágenes de dolor y pérdidas en el departamento de Córdoba, donde las fuertes lluvias han provocado múltiples emergencias en zonas rurales. Uno de los casos que más conmoción ha generado ocurrió en el corregimiento Juan José, jurisdicción del municipio de Puerto Libertador, donde un campesino no logró salvar a su caballo que quedó atrapado en medio de las inundaciones.

Según relataron habitantes del sector, el animal fue sorprendido por el rápido aumento del nivel del agua, producto del desbordamiento de quebradas y la saturación del suelo tras varias horas de precipitaciones continuas. A pesar de los intentos desesperados del dueño por rescatarlo, la fuerza de la corriente impidió cualquier maniobra, y el caballo terminó ahogándose frente a la impotencia de su propietario.

Las lluvias no dan tregua en el Alto San Jorge: un campesino vio morir a su caballo

El hecho refleja el impacto directo de la temporada de lluvias sobre el sustento de cientos de familias campesinas del Alto San Jorge, donde los animales de carga y trabajo representan una herramienta fundamental para la economía rural. “Ese caballo era mi ayuda diaria para trabajar la tierra. No pude hacer nada, el agua se lo llevó”, expresó el campesino, visiblemente afectado por la pérdida.

Alerta naranja en la Costa Caribe

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Magdalena permanecen bajo alerta naranja, debido a las condiciones climáticas adversas que continúan afectando gran parte de la Costa Caribe.

El organismo explicó que este panorama está marcado por fuertes vientos, alta nubosidad y una elevada probabilidad de tormentas eléctricas, lo que incrementa el riesgo de nuevas emergencias como inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones en zonas urbanas y rurales.

Según el reporte oficial, las lluvias registradas en Barranquilla y otros municipios del Caribe colombiano obedecen a un escenario de inestabilidad atmosférica, generado por la interacción de diversos sistemas meteorológicos que actualmente influyen sobre la región.

Entre los factores principales se encuentra el avance de un frente frío de gran extensión, que ha venido desplazándose por el continente y alterando las condiciones normales del clima, incluso en áreas tropicales. Este fenómeno favorece la formación de nubosidad densa y precipitaciones persistentes, especialmente en regiones con altos niveles de humedad.

Comunidades vulnerables y llamados de prevención

En municipios rurales de Córdoba, como Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré, las lluvias han generado inundaciones en viviendas, afectaciones en cultivos y pérdidas de animales, lo que agrava la situación económica de las comunidades campesinas.

Líderes comunitarios advierten que muchas familias no cuentan con infraestructura adecuada para enfrentar este tipo de emergencias y que los daños podrían aumentar si las lluvias continúan. Además, el mal estado de las vías rurales dificulta el acceso de organismos de socorro y la llegada de ayudas humanitarias.

El Ideam recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar cruzar zonas inundadas, asegurar animales y pertenencias, y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.

Mientras tanto, historias como la del campesino que perdió a su caballo se repiten en distintos puntos del Caribe, dejando en evidencia que la temporada invernal no solo afecta la infraestructura, sino también el tejido social y la supervivencia de quienes dependen del campo para vivir.