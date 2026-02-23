El colmo: motociclista en Bogotá prefirió quemar su moto antes de aceptar tres comparendos de la Policía

En la mañana de este lunes 23 de febrero, un inusual hecho de movilidad ocurrió en la ciudad de Bogotá, cuando agentes de tránsito que realizaban controles de vigilancia en el sur de la ciudad, detuvieron un motociclista que transitaba por el anden con el objetivo de imponerle un comparendo.

En ese momento, los uniformados evidenciaron que el hombre además estaba conduciendo sin licencia, por lo que le impusieron tres multas: invasión del espacio público, conducir sin licencia y el desacato a la autoridad.

De forma inesperada y violenta el motociclista tomó la decisión de lanzar su motocicleta por el canal aledaño y prenderle fuego ante la mirada de las autoridades. Incluso en videos compartidos en redes sociales, se observa que la moto iba a ser inmovilizada y llevada patios.

Según Caracol Radio, el operativo de la Secretaría de Movilidad dejó un saldo de 25 comparendos y 14 inmovilizaciones.

Más de 20.000 sanciones en un año a motociclistas por transitar por andenes

La circulación de motocicletas por andenes, ciclorrutas, puentes peatonales o zonas verdes es una infracción a las normas de tránsito en Bogotá. Estos espacios están destinados exclusivamente a peatones y ciclistas, por lo que su invasión no solo infringe la ley, sino que pone en riesgo la vida e integridad de las personas más vulnerables en la vía.

Según la Secretaría de Movilidad durante 2025 y lo que va de 2026, se han impuesto más de 20.000 multas o sanciones por este comportamiento inadecuado.

En lo corrido de 2026, con corte al 19 de febrero, ya se han programado 389 operativos y se han impuesto 3.306 comparendos por esta conducta. Esto representa un incremento del 84 % en los comparendos notificados en vía durante el primer bimestre frente al mismo periodo del año anterior