Grave accidente en Suba: un carro terminó volcado en la Autopista Norte

Las autoridades capitalinas tuvieron que atender una grave emergencia en la mañana de este domingo 22 de febrero. A través de una de sus cuentas oficiales en la red social X, la Secretaría de Movilidad de Bogotá reportó un fuerte accidente en la localidad de Suba, donde un carro particular terminó volcado.

(Siga leyendo: Bomberos reportaron una explosión y un posible colapso estructural en un edificio del norte de Bogotá).

“Volcamiento de automóvil en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 235, en sentido Norte - Sur. Grupo Guía, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y ambulancia en el punto”, manifestó la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Además, les advirtió a los conductores que es clave que tomen rutas alternas como la carrera séptima.

En las imágenes que compartió la entidad distrital, se observa que al lugar del accidente acudieron varias ambulancias, un camión de bomberos y varios uniformados de la Policía Nacional.

Entre tanto, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte también se refirió al accidente en sus redes sociales. “Estamos en el lugar atendiendo la emergencia y trabajando para restablecer el tráfico”, indicó la institución en su cuenta de X.

Así mismo, se observa que pese a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades consiguieron dar paso por la vía, en el sentido Chía-Bogotá, en dos de los tres carriles.

Emergencia por explosión en el norte de Bogotá

Este accidente de tránsito no fue, sin embargo, la única emergencia que han tenido que atender las autoridades capitalinas durante las últimas horas. En la madrugada de este 22 de febrero se registró una fuerte explosión en un edificio del norte de Bogotá.

“En horas de la madrugada, con apoyo de los equipos especializados de Aeronaves no Tripuladas y de Búsqueda y Rescate Urbano, controlamos riesgos asociados a un colapso estructural producto de una explosión, en la Cra 19 con Cll 96″, informó el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Así mismo, se conoció que hubo una persona que resultó lesionada y fue atendida por el personal de la Secretaría de Salud.